TOKİ Alanya'da 1 milyar liralık turizm arazisini satıyor
TOKİ Alanya'da 1 milyar liralık turizm arazisini satıyor
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Serbest piyasada gram altın 24 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 16:00 itibarıyla 6.384,76 liradan satılıyor. Gram altın önceki kapanışa göre yüzde 0,62 geriledi. Çeyrek altın 10.560,44 lira, Cumhuriyet altını 43.484,00 lira seviyesinde. Ons altın 3.996,40 dolardan işlem görüyor.

Döviz tarafında dolar 49,7746, euro 55,8683 liradan satılıyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın türü Alış (TL) Satış (TL)
Gram altın 6.383,95 6.384,76
Çeyrek altın 10.322,22 10.560,44
Yarım altın 20.579,93 21.120,88
Tam altın 41.288,88 42.112,58
Cumhuriyet altını 42.823,00 43.484,00
Ata altın 42.579,16 43.662,74
22 ayar bilezik (gram) 5.883,67 5.890,59
14 ayar altın (gram) 3.677,29 3.681,62
Has altın (gram) 6.352,03 6.352,84
Gümüş (gram) 86,08 86,16

DÖVİZ KURLARI

Döviz Alış (TL) Satış (TL)
Dolar 49,6090 49,7746
Euro 55,5785 55,8683
Sterlin 66,4170 66,6848

Fiyatlar 24 Ekim 2026 saat 16:00 itibarıyla serbest piyasa verileridir. Kuyumcu ve bankalardaki alış-satış fiyatları farklılık gösterebilir.

Muhabir: Haber Merkezi