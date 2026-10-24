Ümraniyespor - Sivasspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

23 Ekim 2026 On Numara sonuçları açıklandı

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Fiyatlar 24 Ekim 2026 saat 16:00 itibarıyla serbest piyasa verileridir. Kuyumcu ve bankalardaki alış-satış fiyatları farklılık gösterebilir.

Serbest piyasada gram altın 24 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 16:00 itibarıyla 6.384,76 liradan satılıyor. Gram altın önceki kapanışa göre yüzde 0,62 geriledi. Çeyrek altın 10.560,44 lira, Cumhuriyet altını 43.484,00 lira seviyesinde. Ons altın 3.996,40 dolardan işlem görüyor.

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