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Alanya'da 24 Ekim 2026 Cumartesi itibarıyla kurşunsuz benzinin litresi 78,50 liradan, motorinin litresi 99,16 liradan satılıyor. Fiyatlar bir önceki güne göre değişmedi.
İLÇE İLÇE AKARYAKIT FİYATLARI
|İlçe
|Benzin (TL/litre)
|Motorin (TL/litre)
|Alanya
|78,50
|99,16
|Gazipaşa
|78,50
|99,16
|Manavgat
|78,49
|99,15
|Antalya (Muratpaşa)
|78,47
|99,13
Fiyatlar Opet'in ilçe bazlı pompa fiyatlarıdır. Diğer dağıtım şirketlerinin istasyonlarında küçük farklar olabilir.
Muhabir: Haber Merkezi