Ümraniyespor - Sivasspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

23 Ekim 2026 On Numara sonuçları açıklandı

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Fiyatlar Opet'in ilçe bazlı pompa fiyatlarıdır. Diğer dağıtım şirketlerinin istasyonlarında küçük farklar olabilir.

Alanya'da 24 Ekim 2026 Cumartesi itibarıyla kurşunsuz benzinin litresi 78,50 liradan, motorinin litresi 99,16 liradan satılıyor. Fiyatlar bir önceki güne göre değişmedi.

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