Antalya’da yeni gözaltı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları kapsamında, bugün Antalya’da 1 kişi daha gözaltına alındı. Yakalanan şüphelinin, İstanbul’da tutuklanan zanlılardan birinin yakını olduğu öğrenildi.

Operasyonlar sürüyor

Savcılık koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde:

Önceki gün ve dün 6 kişi ,

Bu sabah Adana’da 2 kişi , Atlas davasında yeni gelişme: 3 kişi tutuklu! İçeriği Görüntüle

Bugün Antalya’da 1 kişi

gözaltına alındı. Böylece toplam gözaltı sayısı 9 oldu.

Şüphelilerin, Atlas Çağlayan’ın ailesine yönelik tehdit içerikli mesajlar gönderdiği ve toplumu provoke etmeye yönelik paylaşımlar yaptığı tespit edildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.