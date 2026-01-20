Antalya’da yeni gözaltı
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları kapsamında, bugün Antalya’da 1 kişi daha gözaltına alındı. Yakalanan şüphelinin, İstanbul’da tutuklanan zanlılardan birinin yakını olduğu öğrenildi.
Operasyonlar sürüyor
Savcılık koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde:
-
Önceki gün ve dün 6 kişi,
-
Bu sabah Adana’da 2 kişi,
-
Bugün Antalya’da 1 kişi
gözaltına alındı. Böylece toplam gözaltı sayısı 9 oldu.
Şüphelilerin, Atlas Çağlayan’ın ailesine yönelik tehdit içerikli mesajlar gönderdiği ve toplumu provoke etmeye yönelik paylaşımlar yaptığı tespit edildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.
