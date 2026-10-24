TÜRKİYE'DE sağlık teknolojileri alanında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Muş Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 43 yaşındaki Aynur Karaca, İstanbul ile Muş arasında kurulan uzaktan bağlantı sayesinde robotik cerrahi yöntemiyle ameliyat edildi. Yaklaşık 1400 kilometrelik mesafeye rağmen gerçekleştirilen operasyon, modern tıp teknolojilerinin geldiği noktayı gözler önüne serdi.

1400 KİLOMETRE UZAKTAN AMELİYATA KATILDI

Muş Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Aynur Karaca'nın yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle rahminin alınmasına karar verildi. Hastanın değerlendirilmesinin ardından ameliyatın robotik cerrahi teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilmesi planlandı.

Operasyon için İstanbul'daki Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) İstanbul Deneysel Araştırma Geliştirme ve Eğitim Ofisi ile Muş Devlet Hastanesi arasında bağlantı kuruldu.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derman Başaran, İstanbul'dan robotik cerrahi sistemine uzaktan bağlanarak operasyona katıldı.

İKİ ŞEHİRDEKİ DOKTORLAR AYNI AMELİYATTA BULUŞTU

Ameliyatın Muş'taki bölümünü Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Haticegül Tuncer yürüttü. İstanbul'dan sisteme bağlanan Doç. Dr. Derman Başaran ile Muş'taki sağlık ekibinin koordinasyonuyla histerektomi olarak adlandırılan rahmin alınması operasyonu gerçekleştirildi.

İki şehir arasında yaklaşık 1400 kilometre bulunmasına rağmen robotik sistem üzerinden yapılan ameliyatın başarıyla tamamlandığı bildirildi.

TÜRKİYE'DE İLK KEZ UYGULANDIĞI BELİRTİLDİ

Muş Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Haticegül Tuncer, gerçekleştirilen robotik ameliyatın Türkiye'de ilk kez uygulandığını belirtti.

Telecerrahi adı verilen yöntem, cerrahların farklı bir konumdan robotik sistemlere bağlanarak ameliyatlara katılmasına imkân tanıyor. Bu teknoloji, özellikle uzman hekimlere erişimin sınırlı olduğu bölgelerde sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi açısından önem taşıyor.

HASTA GÜVENLİĞİ ÖN PLANDA TUTULDU

Muş İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür, gerçekleştirilen operasyonda hasta güvenliğinin esas alındığını ifade etti.

Başarıyla tamamlanan operasyon, robotik cerrahi ve uzaktan sağlık hizmetlerinin geleceği açısından önemli bir uygulama olarak değerlendiriliyor. Telecerrahi teknolojisinin yaygınlaşması halinde, farklı şehirlerdeki uzman hekimlerin cerrahi operasyonlara uzaktan katılımının artırılması hedefleniyor.