Alanya Metro kavşağında feci kaza!

ALINAN bilgiye göre kaza, Metro Kavşağı'nda meydana geldi. Alanya'da kuaför olarak çalışan evli ve bir çocuk babası Fatih Karagül, gece saatlerinde kullandığı motosikletiyle evine gitmek üzere yola çıktı. Karagül, Metro Kavşağı'na geldiğinde A.K. adlı otomobil sürücüsünün çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. A.K. polis tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Çarşı esnafı tarafından sevilen ve tanınan Fatih Karagül'ün ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2018, 13:28