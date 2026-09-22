Dünyanın önde gelen havacılık, uzay ve teknoloji festivalleri arasında gösterilen TEKNOFEST, bu yıl rotasını Şanlıurfa'ya çeviriyor. 30 Eylül-4 Ekim 2026 tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gerçekleştirilecek “TEKNOFEST Güneydoğu” için hazırlıklar sürerken, festival öncesindeki tanıtım çalışmaları da hız kazandı. TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın paylaştığı yapay zeka destekli tanıtım videosu ise Şanlıurfa'nın geleneksel kültürü ile teknoloji temasını aynı görüntülerde buluşturdu.

İNSANSI ROBOT SIRA GECESİNE KATILDI

Bayraktar, sosyal medya hesabından “Şanlıurfa biz geliyoruz. Sazlı, sözlü, coşkulu. Son 10 gün” mesajıyla festival için hazırlanan videoyu paylaştı. Yapay zeka desteğiyle oluşturulan tanıtımda, Şanlıurfa'nın önemli kültürel değerlerinden sıra gecesi teknoloji temasıyla yeniden yorumlandı. Görüntülerde sıra gecesine katılan insansı robotun çiğ köfte yoğurduğu sahnelere yer verilirken, “Urfalıyam Ezelden” türküsünün TEKNOFEST için uyarlanan versiyonu da videoda kullanıldı. Paylaşım kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

TEKNOFEST GÜNEYDOĞU İÇİN KAYITLAR AÇILDI

Festivalin resmi duyurularına göre TEKNOFEST Güneydoğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde gerçekleştirilecek. Organizasyona ziyaretçi katılımı ücretsiz olacak ancak festival alanına giriş sürecinin daha düzenli yürütülebilmesi amacıyla ziyaretçi kayıtları açıldı. Festivale gitmeyi planlayanların etkinlik öncesinde TEKNOFEST'in resmi kanallarındaki kayıt ve ziyaretçi bilgilendirmelerini kontrol etmesi gerekiyor.

YARIŞMALARDAN HAVA GÖSTERİLERİNE GENİŞ PROGRAM

TEKNOFEST yalnızca bir teknoloji fuarı olarak değil, öğrencilerin, girişimcilerin, mühendislerin ve teknoloji takımlarının geliştirdiği projeleri sergileyebildiği geniş kapsamlı bir organizasyon olarak düzenleniyor. Şanlıurfa'daki festival kapsamında teknoloji yarışmalarının yanı sıra hava gösterileri, planetaryum ve simülasyon deneyim alanları, atölyeler, sergiler, fuar alanları ve çeşitli sahne etkinliklerinin ziyaretçilerle buluşturulması planlanıyor. Robotik, insansız hava araçları ve model uydu gibi farklı teknoloji alanları da festival ekosisteminin önemli başlıkları arasında bulunuyor.

GAP HAVALİMANI'NDA HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Organizasyonun gerçekleştirileceği Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda festival öncesi teknik ve fiziki hazırlıklar da yürütülüyor. Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından yayımlanan bilgilere göre etkinlik alanında düzenleme ve inşaat faaliyetleri gerçekleştirilirken, havalimanındaki ilgili birimler ve paydaşların katılımıyla güvenlik ve koordinasyon çalışmalarına yönelik hazırlıklar da yapıldı. Havalimanında gerçekleştirilecek büyük ölçekli bir organizasyon olması nedeniyle ulaşım, ziyaretçi yönlendirmesi, güvenlik ve etkinlik alanının işletilmesi festival sürecinin temel operasyon başlıklarını oluşturuyor.

ŞANLIURFA'NIN TARİHİ KİMLİĞİ TEKNOLOJİYLE BULUŞACAK

Festivalin Şanlıurfa'da düzenlenmesi, organizasyonun teknoloji boyutunun yanında kentin tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtımı açısından da önem taşıyor. Güneydoğu Anadolu'nun önemli merkezlerinden biri olan Şanlıurfa; arkeolojik mirası, gastronomisi ve geleneksel kültürüyle yoğun ziyaretçi çeken kentler arasında yer alıyor. Festival tanıtımında sıra gecesi ve çiğ köfte gibi kentin simgeleşmiş kültürel unsurlarının teknolojiyle birlikte kullanılması da organizasyonun yerel kimlikle ilişkilendirilmesine yönelik yaklaşımın bir parçası olarak öne çıkıyor.

TEKNOFEST FARKLI ŞEHİRLERE TAŞINIYOR

2018'den bu yana düzenlenen TEKNOFEST, farklı dönemlerde çeşitli şehir ve temalarla teknoloji etkinliklerini geniş kitlelerle buluşturdu. Organizasyonun önceki duraklarında teknoloji yarışmaları, deneyim alanları ve havacılık etkinlikleri özellikle gençlerin ve ailelerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Şanlıurfa buluşması da festivalin farklı bölgelerde teknoloji farkındalığını artırma yaklaşımının devamı niteliğinde olacak. Böylece teknoloji geliştiren ekiplerin projelerini ziyaretçilerle buluşturmasının yanı sıra öğrencilerin mühendislik, kodlama, robotik, havacılık ve uzay teknolojileriyle doğrudan temas kurabileceği bir ortam oluşturulması hedefleniyor.

30 EYLÜL'DE KAPILARINI AÇACAK

TEKNOFEST Güneydoğu, 30 Eylül'de başlayarak 4 Ekim'e kadar Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlayacak. Festival yaklaşırken resmi program, ziyaretçi girişleri, ulaşım düzenlemeleri ve etkinliklere ilişkin güncel duyuruların TEKNOFEST ile ilgili kamu kurumlarının resmi kanallarından takip edilmesi önem taşıyor. Selçuk Bayraktar'ın insansı robotlu sıra gecesi videosuyla başlayan son tanıtım süreci ise festival öncesinde Şanlıurfa'nın kültürel kimliği ile geleceğin teknolojilerini aynı tema altında buluşturmuş oldu.