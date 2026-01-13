İstanbul Anadolu Adalet Sarayı, eşine az rastlanır bir şiddet olayına sahne oldu. Hukukun dağıtıldığı binada meydana gelen olayda, adliye kadrosunda görevli bir Cumhuriyet Savcısı, Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) üyesi olan kadın hakimi hedef aldı. Eski eş oldukları öğrenilen iki yargı mensubu arasında yaşanan bu kanlı olay, adliye çalışanları ve vatandaşlar arasında büyük bir panik dalgası yarattı.

ADLİYE KORİDORLARINDA DEHŞET ANLARI

Henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan gerilim, savcının beylik tabancasına sarılmasıyla dehşet verici bir saldırıya dönüştü. Silahın ateşlenmesiyle birlikte kadın hakim bacağından vurularak yere yığıldı. Silah seslerinin duyulmasıyla birlikte adliye çevresinde büyük bir kargaşa yaşanırken, olayın sıcaklığıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALI HAKİMİN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Saldırının hemen ardından olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası yaralı hakim, ambulansla en yakın hastaneye sevk edildi. Bacağından yaralanan hakimin genel sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bilgisi, endişeli bekleyişi bir nebze olsun hafifletti.

SALDIRGAN SAVCI GÖZALTINA ALINDI

Olayın faili olan Cumhuriyet Savcısı, gerçekleştirdiği eylemin hemen ardından güvenlik güçleri tarafından suç aleti silahıyla birlikte kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan savcı hakkında başlatılan soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. Alanya’dan da yakından takip edilen bu vahim olay, yargı mensuplarının güvenliği ve kadına şiddet konularını bir kez daha ülke gündeminin en üst sırasına taşıdı.