Antalya, Muratpaşa’da bir otel odasında yaşananlar korku dolu anlara sahne oldu. Turizmin kalbi Antalya'da meydana gelen ve Alanya kamuoyunda da üzüntüyle karşılanan olayda, otel personelinin dikkati korkunç gerçeği ortaya çıkardı.

Cumhuriyet Mahallesi 703 Sokak üzerindeki bir tesiste konaklayan 40 yaşındaki Recep Bektaş’ın cansız bedeni, otel çalışanları tarafından bulundu. Önceki akşam saat 19.00 sularında otele giriş yapan Bektaş’ın, resepsiyondan alkol talep ettiği ancak olumsuz yanıt alınca dışarıdan temin ettiği içkilerle odasına kapandığı öğrenildi.

KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Ertesi gün öğlen saatlerinde otelden çıkış yapması gereken müşterinin odayı boşaltmaması üzerine şüphelenen temizlik görevlisi harekete geçti. Kapının çalınmasına rağmen yanıt alınamayınca yedek kart kullanılarak içeri girildi. Görevli, banyo bölümünde Bektaş’ı yüzüstü yatar vaziyette ve kanlar içinde hareketsiz görünce durumu derhal acil yardım ekiplerine bildirdi. Olay yerine hızla intikal eden polis ve sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

ODA İÇİNDEKİ KRİTİK DETAYLAR

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı titiz çalışmada, Bektaş’ın başında düşmeye bağlı oluştuğu değerlendirilen bir yara izi tespit edildi. Odanın içinde yapılan aramalarda ise çok sayıda boş alkol şişesi bulunurken, maktule ait cüzdan ve cep telefonunun odada olduğu görüldü. Bu durum hırsızlık şüphesini zayıflattı.

KAMERA KAYITLARI MERCEK ALTINDA

Soruşturmayı derinleştiren emniyet güçleri, otelin güvenlik kamerası kayıtlarını saniye saniye inceledi. Yapılan kontrollerde, Recep Bektaş’ın odaya girişinden sonra içeriye başka kimsenin girip çıkmadığı tespit edildi. Şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçen olayda, Bektaş’ın kesin ölüm nedeni Antalya Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı inceleme sürüyor.