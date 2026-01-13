Türkiye'nin gayrimenkul başkentlerinden biri olan Alanya'da, konut alım satım trafiğini kökten değiştirecek iki kritik düzenleme devreye giriyor. Yıllardır süregelen "tapuda bedeli düşük gösterme" kurnazlığına karşı devletin denetim mekanizması hiç olmadığı kadar sertleşti. Hem maliye hem de güvenlik radarına yakalanmak istemeyenler için çember daralırken, ilan siteleri için de milat niteliğinde bir tarih verildi.

PARA TRAFİĞİNDE SIKI TAKİP: MASAK DEVREDE

Gayrimenkul satışlarında sıklıkla başvurulan "rayiç bedelden gösterip daha az harç ödeme" dönemi, teknolojik takip ile son buluyor. 2026 yılı itibarıyla MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) kaynaklı para transferi denetimleri en üst seviyeye çıkarıldı. Artık banka hareketleri ile tapuda beyan edilen rakamlar arasındaki uyumsuzluklar anında tespit edilecek. Alanya'da konut satacak veya alacak vatandaşların, cezalı duruma düşmemek için "gerçek satış bedelini" beyan etmesi zorunlu hale geliyor.

TAPU HARCI AYNI KALIYOR AMA RİSK BÜYÜDÜ

Satış bedeli üzerinden alınan toplam yüzde 4'lük tapu harcı oranında bir değişiklik yapılmadı. Ancak değişen şey, denetimin gücü oldu. Alıcı ve satıcı arasında paylaşılan bu bedeli düşürmek için yapılan manevralar, yeni dönemde ağır yaptırımlarla sonuçlanabilir. Ayrıca tapu işlemlerinde alınan döner sermaye ücretleri de 2026 tarifesiyle güncellendi; bu tutarlar "yöresel katsayı" farklarına göre değişiklik gösterecek.

1 ŞUBAT'TA "SAHTE İLAN" DÜZENİ BİTİYOR

Alanya emlak sektörünü en çok etkileyecek diğer büyük değişim ise ilan süreçlerinde yaşanacak. Ticaret Bakanlığı'nın Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kapsamında kritik tarih 1 Şubat 2026 olarak belirlendi.

DOLANDIRICILARA GEÇİT YOK

Bu tarihten itibaren, mülk sahibi e-Devlet üzerinden yetki vermediği sürece emlakçılar veya aracı kurumlar o mülkün ilanını giremeyecek. Kapora dolandırıcılığı, sahte ilanlar ve fiyat manipülasyonlarını bıçak gibi kesmesi hedeflenen bu sistemle, yetkisiz "ayakçı" tabir edilen kayıt dışı emlakçılığın da önüne geçilmesi planlanıyor.