Kuzdere Mahallesi’nde oturan İmdat Akbulut ile oğlu Selim Akbulut arasında ailevi nedenlerle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken Selim Akbulut, babası İmdat Akbulut'u göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından İmdat Akbulut, hastaneye kaldırıldı, Akbulut, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KANLI BIÇAK VE TAHTA SOPA İLE YAKALANDI

Jandarma tarafından olay yerinde yakalanan Selim Akbulut, gözaltına alındı. Evde yapılan incelemede kanlı bıçak ile tahta sopa ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Selim Akbulut, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Selim Akbulut'un şizofreni hastası olduğu kaydedildi.