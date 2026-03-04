Yolun karşısına geçmeye çalışan Gülişe İ.’ye, Murat Ç.’nin kullandığı TIR çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, TIR’ın altında sıkışan Gülişe İ., itfaiyenin çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Gülişe İ., tedaviye alındı. Yaralı kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtildi.
TIR şoförünün ifadesinin ardından serbest bırakıldığı belirtilirken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: DHA