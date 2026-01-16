AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, CHP’nin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin üzerinden yaptığı eleştirilere sert çıktı. “Eğitim yatırımlarını yok saymak haksızlık” dedi.

AK PARTİ CEPHESİNDEN CHP’YE TEPKİ

AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, CHP kanadının Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e yönelik açıklamalarına yazılı bir değerlendirme ile karşılık verdi. Tavlı, son dönemde eğitim tartışmalarının siyasi polemik üzerinden yürütüldüğünü savunarak, Alanya’da yapılan yatırımların bilinçli şekilde görmezden gelindiğini söyledi. Tavlı’nın açıklamasında, CHP Alanya İlçe Başkanı’nın söylemlerinin “popülist” bir çizgide ilerlediği vurgulandı. “Eleştiri yapılabilir ama gerçekler de yok sayılamaz” ifadesi dikkat çekti.

ALANYA’DA OKUL SAYISI VE ALTYAPI VURGUSU

Son beş yılda Alanya’daki eğitim altyapısında ciddi bir dönüşüm yaşandığını belirten Tavlı, 11’i hayırseverler tarafından olmak üzere toplam 33 okulun inşa edildiğini veya güçlendirildiğini kaydetti. İkili eğitimin büyük ölçüde sona erdiğini ifade eden Tavlı, ilçenin bu alanda Türkiye genelinde örnek gösterildiğini söyledi. İrfan Bileydi Siber Güvenlik Meslek Lisesi, Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Mevlüt Çavuşoğlu Spor Ortaokulu gibi okulların özellikle öne çıktığını belirten Tavlı, “Bu yatırımlar yokmuş gibi davranmak, Alanya’ya yapılan emeği inkâr etmektir” dedi.

SANAYİ, ÇIRAKLIK VE GÜNLÜK HAYAT

Açıklamada, tam gün bağımsız anaokullarının çalışan aileler açısından önemine de değinildi. Sabah çocuğunu bırakıp işe yetişmeye çalışan anne babalar için bu okulların ciddi bir rahatlama sağladığı ifade edildi. Alanya’nın hâlihazırda iki çıraklık eğitim merkezine sahip tek ilçe olduğu hatırlatılırken, üçüncü merkezin açılmasıyla sanayideki çırak ihtiyacının büyük ölçüde karşılanacağı belirtildi. Tavlı, bu durumun esnaf ve sanayi sitesi için doğrudan bir kazanım olduğunu söyledi.

BAŞARILAR GÖRÜLMEZDEN GELİNİYOR

Tavlı, Alanya’nın LGS ve YKS başarıları ile son yıllarda güçlü bir tablo ortaya koyduğunu, bunun yanında sportif ve kültürel alanlarda da ulusal dereceler elde edildiğini dile getirdi. Bu başarıların görmezden gelinmesinin öğretmenlere ve öğrencilere haksızlık olduğunu savundu. “Sırf hükümeti eleştirmek adına eğitimde gelinen noktayı yok saymak, en hafif ifadeyle eğitim körlüğüdür” sözleri açıklamanın en sert bölümlerinden biri oldu. Bir okulda yaşanan klima kaynaklı yangın olayının tüm eğitim camiasına mal edilmesini de eleştiren Tavlı, bunun fedakâr eğitim emekçilerine karşı adil olmadığını söyledi. Bazı şeyler konuşulurken, sahadaki emeğin…

EĞİTİM SİYASET ÜSTÜDÜR MESAJI

Açıklamasının sonunda birlik çağrısı yapan Tavlı, Alanya’da eğitim söz konusu olduğunda kurumlar arası dayanışmanın önemine vurgu yaptı. Eğitim konusunun günlük siyasetin parçası haline getirilmemesi gerektiğini belirterek, “Eğitim, Atatürk’ün de işaret ettiği gibi, bir ülkenin geleceğidir ve siyasetin üstündedir” değerlendirmesinde bulundu.