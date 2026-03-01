Butik sahibi İbrahim Ayvacı, 3 gün önce çevre esnafa, iş yerine gelen bir kişinin görüntü çektiğini, marka tescili için gelmiş olabileceğini düşündüğünü anlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinden çekim yaptığını tespit ettiği kişiyi iş yeri yakınlarında gören Ayvacı, daha önce çektiği görüntüleri görmek istediğini söyleyince taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Ziya C., ara sokağa yöneldi. Kısa süre sonra pompalı tüfekle geri dönen Mehmet Ziya C., İbrahim Ayvacı'ya 2 el ateş edip, yaya olarak kaçtı. Saçmaların isabet ettiği Ayvacı sağ bacağından yaralandı. Tarafları ayırmak için gelen Faruk Çelik (66) ile Suat Şengül’e (75) de saçma isabet etti. Çelik'in göğsünden, Şengül'ün ise bacağından yaralandığı belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.