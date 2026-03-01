AK Parti Antalya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen “Vefa İftarı” programı, partilileri bir araya getirdi. Programa, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ile önceki dönem Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu başta olmak üzere bölge milletvekilleri ve çok sayıda partili katıldı. Programda, Doğu Marmara Bölgesi İl Koordinatörlüğü görevini yürüten Mustafa Toklu’ya, AK Parti Alanya İlçe Başkanlığı dönemindeki başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi takdim edildi. Belge, Mevlüt Çavuşoğlu tarafından verildi.



'DAVAMIZIN MAYASINDA VEFA VAR'

Açıklamada bulunan Toklu, dava bilincine ve teşkilat ruhuna vurgu yaptı. Toklu “Bu davanın mayasında vefa, temelinde birlik vardır. Bu kutlu davaya emek veren her bir yol arkadaşımızla birlikte, aynı inanç ve kararlılıkla yarınlara yürümeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Toklu, ayrıca AK Parti Antalya İl Başkanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda dava arkadaşlarıyla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, “Bu anlamlı akşam için İl Başkanımız Sayın Ali Çetin’e ve yönetimine teşekkür ediyorum” dedi.

Program, birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi.