Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait huzurevinde 3 kişiyi bıçaklayarak öldüren sanık hakkında mahkeme en ağır cezayı verdi.

MAHKEMEDEN EN AĞIR CEZA

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Antalya’da huzurevinde yaşanan ve kentte uzun süre konuşulan üçlü cinayet davasında kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, sanık İzzettin Süğüt’ü üç kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

“CANAVARCA HİSLE” İŞLENDİĞİ KABUL EDİLDİ

Duruşmada sanık ve taraf avukatlarının son savunmaları dinlendi. Mahkeme, olayın canavarca hisle işlendiğine hükmederek indirim uygulamadı. Karar oy birliğiyle alındı.

HUZUREVİNDE DEHŞET GÜNÜ

Olay, 3 Mayıs 2024’te Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi’nde bulunan Halil Akyüz Huzurevi’nde yaşandı. Huzurevinde kalan İzzettin Süğüt, aynı merkezde yaşayan Selçuk Goncegül (73), Ali Serdar Batır (66) ve Ahmet Özdemirel’i (74) bıçakladı. Goncegül ve Batır olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Özdemirel hastanede yaşamını yitirdi.

KAÇTI, MERKEZDE YAKALANDI

Saldırının ardından huzurevinden kaçan Süğüt, Antalya kent merkezindeki Atatürk Caddesi’nde yürürken polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay sonrası huzurevlerinde güvenlik tartışmaları da yeniden gündeme geldi.

URL Slug

antalya-huzurevi-katliami-agirlastirilmis-muebbet