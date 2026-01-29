Sağanak yağışın ardından kapanan Alacami grup yolunda yapılan çalışmayla mahalle ile ilçe merkezi arasındaki bağlantı yeniden sağlandı.

TONLARCA KAYA YOLU KAPATTI

Alanya’nın Dim Vadisi’nde yer alan Alacami Mahallesi grup yolu, sağanak yağış sonrası yaşanan heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Sarp vadi yapısının etkili olduğu bölgede, tonlarca ağırlıktaki kaya ve taşlar yol üzerine düştü. Mahallenin ilçe merkeziyle tek bağlantısı olan yolun kapanması, günlük yaşamı doğrudan etkiledi.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Durumun bildirilmesi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi. Alanya Hizmet Birimi ve Yol Yapım, Bakım ve Onarım ekipleri, heyelanın yaşandığı noktada inceleme yaptı. Mahalle muhtarı ve vatandaşlarla sahada kısa bir değerlendirme yapıldı. Bir süre yol kenarında bekleyenler oldu. Kimisi işe gidemedi, kimisi çocukları okula nasıl göndereceğini düşündü. Kısa bir sessizlik vardı.

İŞ MAKİNELERİYLE YOĞUN ÇALIŞMA

Büyükşehir Belediyesi’ne ait iş makineleriyle yapılan çalışma sonucu, yol üzerindeki kaya ve taşlar temizlendi. Güvenlik kontrollerinin ardından Alacami grup yolu yeniden trafiğe açıldı. Ulaşımın normale dönmesiyle birlikte mahallede rahatlama yaşandı.

YAYLAKONAK YOLUNDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Belediye ekipleri, bölgede etkili olan yağışlar nedeniyle Yaylakonak Mahallesi grup yolunda da çalışmalarını sürdürüyor. Heyelan riskine karşı ekiplerin sahadaki mesaisi devam ediyor.

