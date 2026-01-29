Alanya Mobilyacılar, Doğramacılar ve Hızarcılar Odası’nın seçimli olağan genel kurulu yarın saat 10.30’da Alanya Şoförler Odası Düğün Salonu’nda gerçekleştirilecek. 500 üyenin oy kullanacağı seçimde mevcut başkan Hüseyin Alataş ile aday Hayri Kul başkanlık için yarışacaklar. Başkanlık divanının oluşturulması ile başlayacak olan Genel kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam edecek. Yönetim ve denetim kurulu faaliyetleri, bilanço, gelir ve giderin okunarak müzakere edilmesinin arından konuşmalara geçilecek. Konuşmaların ardından seçime geçilecek. Oy kullanma işlemi saat 17.00’ye kadar sürecek. Ardından sandıklar açılarak sayım işlemine geçilecek. (Hatice NERGİZ)

Kaynak: Haber Merkezi