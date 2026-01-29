Alanya Mobilyacılar, Doğramacılar ve Hızarcılar Odası’nın seçimli olağan genel kurulu yarın saat 10.30’da Alanya Şoförler Odası Düğün Salonu’nda gerçekleştirilecek. 500 üyenin oy kullanacağı seçimde mevcut başkan Hüseyin Alataş ile aday Hayri Kul başkanlık için yarışacaklar. Başkanlık divanının oluşturulması ile başlayacak olan Genel kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam edecek. Yönetim ve denetim kurulu faaliyetleri, bilanço, gelir ve giderin okunarak müzakere edilmesinin arından konuşmalara geçilecek. Konuşmaların ardından seçime geçilecek. Oy kullanma işlemi saat 17.00’ye kadar sürecek. Ardından sandıklar açılarak sayım işlemine geçilecek. (Hatice NERGİZ)
Alanya Mobilyacılar Odası yarın sandığa gidiyor
Alanya Mobilyacılar, Doğramacılar ve Hızarcılar Odası yarın seçimli genel kurula gidecek. Seçimde odanın mevcut başkanı Hüseyin Alataş ile aday Hayri Kul yarışacaklar
Kaynak: Haber Merkezi
Yorumlar
Trend Haberler
Son dakika! Antalya'da deprem
Alanya'nın sevilen markasında acı kayıp: Tanrıtanır vefat etti
Alanya'da emekliler için yeni sistem gündemde: İkinci maaş geliyor
Alanya pilot bölge seçildi! Bunu yapmayan ev satamayacak
Alanya'da kesintisiz sağanak alarmı! Kaç gün sürecek?
Alanya’da yeni dönem: Renkli paketler artık görünmeyecek