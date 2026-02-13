Bir üniversite öğrencisinin yaptığı başvuru sonrası belediye başkanı hakkında ortaya atılan iddialar gündeme geldi. Taraflar ise birbirini suçluyor, süreç yargıya taşınmış durumda.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde görev yapan Belediye Başkanı :contentReference[oaicite:0]{index=0} hakkında ortaya atılan iddialar kamuoyunda tartışma yarattı. 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceyda Saçar, annesi ile belediye başkanı arasında geçtiğini öne sürdüğü yazışmalar ve bazı olaylarla ilgili şikâyetlerini resmi başvuru yoluyla gündeme taşıdı.

Genç öğrenci tarafından yapılan başvuruların :contentReference[oaicite:1]{index=1} Dilekçe Komisyonu, KEFEK ve :contentReference[oaicite:2]{index=2} üzerinden iletildiği belirtiliyor. Dosyada tehdit, şantaj ve rüşvet iddialarına ilişkin beyanların yer aldığı ifade ediliyor.

KÜRSÜDE GÜNDEME GETİRDİĞİNİ SÖYLEDİ

İddialara göre Ceyda Saçar, Sakarya’da düzenlenen bir toplantıda söz alarak yaşadıklarını anlattı ve kamu gücünün kendilerine karşı kullanıldığını öne sürdü. Saçar, bazı teklifleri kabul etmediğini, bunun ardından tehdit edildiğini iddia etti. Ayrıca kendisine yönelik yüksek tutarlı manevi tazminat davası açıldığını da açıkladı.

Başvuru dilekçesinde, annesi ile belediye başkanı arasında geçtiği iddia edilen mesajlaşmalar ve bir fotoğraf bulunduğu beyanı da yer aldı. Söz konusu içeriklerin resmi başvuru dosyasına eklendiği öne sürülüyor.

AİLE İÇİ HUKUK SÜRECİ DE BAŞLADI

İddiaların aile içinde de hukuki sürece dönüştüğü, eşler arasında boşanma davası açıldığı ve ayrıca belediye başkanı hakkında da yüksek tutarlı tazminat talebiyle dava yoluna gidildiği aktarıldı. Dosyada yer alan bilgilerin yargı süreci içinde değerlendirileceği belirtiliyor.

Konuştuğumuz bazı yerel kaynaklar dosyanın henüz çok yeni olduğunu, belgelerin inceleme aşamasında bulunduğunu söylüyor. Sürecin nereye varacağı ise şimdilik net değil.

BAŞKAN İDDİALARI REDDETTİ

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ise ortaya atılan iddiaları kabul etmedi. İddiaların gerçeği yansıtmadığını savunan Işıksu, kendisine yönelik girişimlerin şantaj niteliğinde olduğunu öne sürdü. Başkanın da karşı taraf hakkında yüksek tutarlı karşı tazminat davası açtığı ve savcılığa suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

Dosyadaki tüm iddialar ve savunmalar henüz yargı kararıyla kesinleşmiş değil. İnceleme ve dava süreçleri devam ediyor.