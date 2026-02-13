Yoğun yağış sonrası kapak açılan Dim Barajı, çay yatağında debiyi artırdı. Nehir kenarındaki tesisler zarar gördü, çok sayıda yapı ve malzeme akıntıya kapıldı.

Alanya’da günlerdir aralıksız devam eden yağışın ardından Dim Çayı taşkın riski nedeniyle kontrollü su tahliyesine gidildi. Baraj kapaklarının açılmasıyla birlikte çay yatağında su seviyesi kısa sürede yükseldi. Artan debi, nehir kenarında bulunan çok sayıda turistik işletmede ciddi hasara yol açtı.

AKINTI TESİSLERİ VE YAPILARI SÜRÜKLEDİ

Dim Çayı kenarındaki restoran ve piknik tesisleri taşkından en fazla etkilenen noktalar arasında yer aldı. Ahşap çardaklar, masa ve oturma alanları akıntıyla yerinden söküldü. Bazı büyük parçalar nehir boyunca sürüklendi, bir kısmı ise altyapı boru hatlarına takılarak durabildi.

İşletme sahipleri, suyun yükseldiği anlarda iş makineleri ve kamyonlarla malzeme kurtarmaya çalıştı. Ancak birçok noktada suyun hızı nedeniyle müdahale sınırlı kaldı. Zararın net boyutunun, su seviyesi tamamen düştükten sonra ortaya çıkacağı belirtiliyor.

Sabah bölgeye giden bazı vatandaşlar, “Dün oturduğumuz yer yok artık” dedi. Kısa, net. Başka söze gerek duymadılar.

CAN KAYBI YOK, MADDİ HASAR BÜYÜK

İlk belirlemelere göre Dim Çayı taşkınında can kaybı yaşanmadı. Bu en büyük teselli olarak görülüyor. Buna karşılık işletmelerdeki maddi kaybın yüksek olduğu ifade ediliyor. Nehir hattı boyunca sürüklenen bazı malzemelerin denize kadar ulaştığı yönünde saha bilgileri paylaşıldı.

Yağışlı günlerde çay kenarında çay içmeye giden, hafta sonu kahvaltısını orada yapan çok insan var. Şimdi çoğu yer çamur ve enkaz halinde. Bir süre toparlanması zor gibi…

VATANDAŞLARA “ÇAY YATAĞINDAN UZAK DURUN” UYARISI

Bölgede görev yapan ekipler, Alanya Dim Çayı ve Oba Çayı çevresinde riskin sürdüğünü bildiriyor. Yeni yağış ihtimaline karşı vatandaşların dere ve çay yataklarına yaklaşmaması isteniyor. Güvenlik amaçlı yer yer geçiş kısıtlamaları uygulanıyor.

Kontroller sürüyor. Bazı noktalar hâlâ kapalı.