Antalya’nın Side Mahallesi’ndeki otel inşaatında çalışan işçi yaklaşık 1,5 metre yükseklikten düştü. Vinç yardımıyla çıkarılan yaralı hastanede tedavi altına alındı.

Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Side Mahallesi otel inşaatı iş kazası haberi sabah saatlerinde geldi. Yapımı süren bir otelde çalışan işçi, çalışma sırasında dengesini kaybederek yaklaşık 1,5 metre yükseklikten zemin kata düştü. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

ZEMİNE DÜŞTÜ, EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza, Side Mahallesi 610 Sokak üzerindeki inşaat sahasında yaşandı. Sahada çalışan Cafer Kaygın, henüz netleşmeyen bir nedenle bulunduğu seviyeden aşağı düştü. Çevredeki çalışanların ihbarı üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri geldi.

İlk müdahale inşaat alanında yapıldı. İşçinin sırtüstü düştüğü ve hareketinin kısıtlı olduğu görüldü. Güvenlik önlemleri alınarak alan kısa süreliğine durduruldu.

VİNÇ YARDIMIYLA YUKARI ALINDI

Antalya inşaatta düşme kazası sonrası ekipler yaralıyı sedyeye sabitledi. İnşaat alanının yapısı nedeniyle doğrudan taşıma mümkün olmayınca vinç desteği kullanıldı. Yaralı işçi kontrollü şekilde üst seviyeye çıkarıldı ve ambulansa alındı.

Hastaneye kaldırılan işçinin tedavisinin sürdüğü bildirildi. İlk değerlendirmede hayati risk bilgisinin olmadığı paylaşıldı. Gün içinde net tablo ortaya çıkar, belki de.

İnşaatlarda bu tür kazalar olunca herkes aynı soruyu soruyor: baret, halat, korkuluk vardı mı. Şantiyede çalışanlar için bu detaylar küçük görünse de sonucu ağır olabiliyor.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaşanan Side’de otel inşaatı işçi yaralanma olayı ile ilgili olarak inceleme başlatıldı. İş güvenliği tedbirleri ve saha koşullarıyla ilgili teknik rapor hazırlanması bekleniyor.