Henüz çocuk yaşta olan İsmail, ekmek parası için girdiği işte 10 gün önce düşerek ağır yaralandı.

Olay, Serik Merkez Mahallesi’ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Çalışma sırasında dengesini kaybedip düşen İsmail Günalı, ilk olarak Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumunun ağırlaşması üzerine Antalya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Günlerdir yoğun bakımda yaşam savaşı veren genç işçi, doktorların tüm çabasına rağmen hayata tutunamadı.

Acı haber, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. İsmail Günalı’nın cenazesinin Serik’teki Belkıs Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.