İddiaya göre; Kadir Akbulut'un motosikleti, ara sokaktan yola çıkan Mehmet Tayyar Işık'ın kullandığı otomobille çarpıştı. Motosikletin sürücüsü Kadir Akbulut ile beraberindeki Melike Deniz, otomobil sürücüsü Mehmet Tayyar Işık ve otomobildeki İsmehan Işık yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye götürüldü. Motosikletin sürücüsü Kadir Akbulut, kurtarılamadı.

SOSYAL MEDYADA ÇOK SAYIDA TAKİPÇİSİ VARDI

Manavgat Adliyesi'nde mübaşir olarak çalışan ve motosikletle çektiği videolarla sanal medyada çok sayıda takipçiye ulaşan Akbulut'un, motosikletini kullanırken kaskını kız arkadaşı Melike Deniz'in taktığı belirlendi.