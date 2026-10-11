Antalya'nın Serik ve Kaş ilçelerinde Eylül 2026'da meydana gelen iki ayrı orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Antalya Valiliğinin 11 Ekim 2026 tarihinde kamuoyuna yansıyan açıklamasına göre, toplam 180 hektar alanın zarar gördüğü yangınların kasten çıkarıldığı şüphesiyle 6 kişi gözaltına alındı. Soruşturmalar, Serik ve Kaş Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülüyor.

SERİK'TE 170, KAŞ'TA 10 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Antalya İl Jandarma Komutanlığının yürüttüğü soruşturmaya konu olan ilk yangın, 6 Eylül 2026 tarihinde Serik ilçesine bağlı Akbaş Mahallesi'nde meydana geldi. Yangında yaklaşık 170 hektarlık alan zarar gördü.

İkinci yangın ise 16 Eylül 2026 tarihinde Kaş ilçesinin Çayköy Mahallesi'nde çıktı. Bu yangında da yaklaşık 10 hektarlık alan etkilendi. Böylece iki ayrı olayda zarar gören toplam alan 180 hektara ulaştı.

Yangınların büyüklüğü karşılaştırıldığında toplam hasarlı alanın yaklaşık yüzde 94,4'ünün Serik'teki yangından kaynaklandığı görülüyor. İki yangının etkilediği 180 hektarlık alan, 1 milyon 800 bin metrekareye karşılık geliyor.

JANDARMA İKİ YANGINI AYRI AYRI İNCELEDİ

Antalya Valiliğinin açıklamasına göre, Serik ve Kaş Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından çalışma yürütüldü.

Jandarma ekiplerinin incelemelerinde yangınların kasten çıkarıldığı yönünde bulgular elde edildi. Bu kapsamda olaylarla bağlantılı oldukları değerlendirilen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin hangi yangınla bağlantılı olarak gözaltına alındıklarına ilişkin kişi bazında bir dağılım açıklanmadı. Yangınların hangi yöntemle çıkarıldığına ve şüphelilerin olası saiklerine ilişkin de ayrıntı paylaşılmadı.

SERİK'TEKİ YANGINA 450 PERSONELLE MÜDAHALE EDİLMİŞTİ

Serik'in Akbaş Mahallesi'nde 6 Eylül'de başlayan yangının ilk saatlerinde Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı müdahale gerçekleştirmişti.

Anadolu Ajansının 6 Eylül 2026 tarihli haberinde yer alan bilgilere göre, yangına 5 uçak, 15 helikopter, 75 arazöz, 3 iş makinesi ve 450 personelle müdahale edildi. Rüzgârın etkisiyle yayılan alevlerle mücadele sırasında dumandan etkilenen bir orman işçisi hastaneye kaldırıldı.

Aynı tarihte Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve Antalya Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran'ın yangın yönetim merkezinden söndürme çalışmalarını takip ettiği bildirilmişti.

Yangının çıktığı gün yapılan açıklamalarda çıkış nedeni henüz bilinmiyordu. Aradan geçen yaklaşık beş haftanın ardından yürütülen adli soruşturmada, yangının kasten çıkarılmış olabileceğine ilişkin bulgular doğrultusunda gözaltı işlemleri gerçekleştirildi.

İKİ YANGIN ARASINDA 10 GÜN BULUNUYOR

Soruşturmaya konu olan yangınlar arasında 10 günlük zaman farkı bulunuyor. Serik'teki yangın 6 Eylül'de, Kaş'taki yangın ise 16 Eylül'de meydana geldi.

Her iki olayın da Antalya İl Jandarma Komutanlığınca soruşturulması, yangınların aynı kişiler tarafından çıkarıldığının kesinleştiği anlamına gelmiyor. Açıklanan bilgilerde şüpheliler arasında örgütlü bir bağlantı bulunduğuna ilişkin herhangi bir tespit yer almıyor.

ORMAN YANGININI KASTEN ÇIKARMANIN CEZASI NEDİR?

6831 sayılı Orman Kanunu'nun 110. maddesi, orman yangınlarına neden olan fiiller için farklı cezai yaptırımlar öngörüyor. Devlet ormanlarını kasten yakan kişiler hakkında 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve adli para cezası uygulanması düzenleniyor.

Ancak soruşturmada uygulanacak suç vasfı, yangının meydana geldiği alanın hukuki niteliği, deliller ve şüphelilerin eylemleri değerlendirilerek adli makamlar tarafından belirlenecek. Gözaltına alınan kişilerin suçlu oldukları ancak kesinleşmiş mahkeme kararıyla kabul edilebilir.

GÖZALTINA ALINAN 6 ŞÜPHELİNİN ADLİ SÜRECİ

Antalya İl Jandarma Komutanlığının yürüttüğü çalışmalar sonucunda gözaltına alınan 6 şüpheli hakkındaki soruşturma, ilgili cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda sürdürülüyor.

11 Ekim 2026 tarihinde kamuoyuna yansıyan bilgilerde şüpheliler hakkında tutuklama veya adli kontrol kararı verildiğine ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Soruşturmanın sonraki aşamasında savcılıkların vereceği kararlar, iki yangının cezai sorumluluğunun belirlenmesi açısından önem taşıyor.