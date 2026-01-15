Antalya’nın Konyaaltı ilçesine bağlı Çakırlar Mahallesi’nde hayata geçirilmesi planlanan TOKİ konut projesi, yeni bir dava süreciyle karşı karşıya. Mimarlar Odası Antalya Şubesi, projeye verilen “ÇED Gerekli Değildir” kararının iptali istemiyle yargıya başvurduklarını duyurdu.

ÇED KARARINA HUKUKİ İTİRAZ

Oda tarafından yapılan açıklamada, Antalya Valiliği’nce verilen kararın; çevre mevzuatına, ilgili yasa ve yönetmeliklere ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu savunuldu. Açıklamada ayrıca kararın kamu yararı taşımadığı vurgulandı.

Proje kapsamında Çandır Çayı çevresine 4 bin 574 konut, 2 okul ve 1 cami yapılması planlanıyor. Ancak bu yoğun yapılaşmanın, bölgenin mevcut doğal ve hidrojeolojik yapısı üzerinde ciddi riskler barındırdığı ifade ediliyor.

İÇME SUYU VE TAŞKIN RİSKİ UYARISI

DSİ tarafından yapılan saha incelemelerine dikkat çeken Mimarlar Odası, proje alanının ASAT tarafından işletilen içme suyu kuyularına yaklaşık 1 kilometre mesafede olduğunu belirtti. Yer altı suyu akım yönü dikkate alındığında alanın, kuyuların beslenim havzasında kaldığına işaret edildi.

Bu durumun; yoğun yapılaşma ve artacak atık su yükü nedeniyle su kirliliği riski doğurabileceği, uzun vadede ise Antalya’nın içme suyu güvenliğini etkileyebileceği ifade edildi. Kentte yaşayan birçok vatandaş için bu risk, musluktan akan suyun kalitesiyle doğrudan ilişkilendiriliyor.

TARIM ALANI VURGUSU VE DANIŞTAY KARARI

Açıklamada, proje alanının 100 binlik Çevre Düzeni Planı’nda tarım alanı olarak tanımlandığı hatırlatıldı. Ayrıca Danıştay 6. Dairesi’nin daha önce Boğaçayı ve Çandır Çayı havzasına ilişkin verdiği kararlarda, bölgenin tarım, su ve orman ekosistemleri açısından bütüncül bir yapı oluşturduğunun altı çizildi.

Narenciye bahçeleri ve seralarla çevrili bu bölgede yapılacak yoğun konutlaşmanın, hem tarımsal üretimi hem de ekolojik dengeyi olumsuz etkileyeceği kaydedildi.

“İHTİYATLI OLUNMADI” ELEŞTİRİSİ

Mimarlar Odası, karstik ve kırılgan bir hidrojeolojik yapıya sahip olan alanda; yer altı suyu kirliliği, su güvenliği ve taşkın riski gibi başlıklarda bilimsel belirsizlikler giderilmeden karar verilmesinin, Çevre Kanunu ve Rio Bildirgesi’nin ihtiyatlılık ilkesi ile çeliştiğini savundu.

Bu gerekçelerle, Antalya Valiliği tarafından verilen “ÇED Gerekli Değildir” kararının iptali talebiyle dava açıldığı kamuoyuna duyuruldu.

Kaynak: Mimarlar Odası Antalya Şubesi