Şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, Ayşe Arman'ın programında zayıflamak için geçirdiği ameliyatların ardından yaşadığı ciddi sağlık sorunlarını anlattı. Bir dönem 42 kiloya kadar düştüğünü açıklayan Serengil, kemik erimesi yaşadığını, boyunun 3 santimetre kısaldığını ve sindirim sistemiyle ilgili sorunlarının devam ettiğini söyledi.

SEREN SERENGİL: KİLO BENİM GERÇEKTEN TRAVMAM

Kilo verme sürecinin hayatında önemli bir yer tuttuğunu belirten Seren Serengil, "Kilo benim gerçekten travmam" sözleriyle yaşadığı psikolojik baskıyı dile getirdi. İlk olarak mide ameliyatı geçirerek zayıfladığını anlatan ünlü isim, çocuk sahibi olabilmek amacıyla gördüğü hormon tedavisinin ardından yeniden kilo aldığını ifade etti.

Serengil, bu dönemde bebeğini kaybettiğini ve kendisine bir daha çocuk sahibi olamayacağının söylendiğini de açıkladı. Yaşadığı kayıpların ardından bir televizyon programına başlamadan önce yeniden zayıflamak istediğini belirten Serengil, kilo alma korkusunun kendisini ikinci bir ameliyata yönlendirdiğini söyledi.

GASTRİK BYPASS AMELİYATINDAN SONRA 42 KİLOYA DÜŞTÜ

İkinci operasyonunda gastrik bypass yöntemini tercih ettiğini anlatan Serengil, ameliyatın ardından beklediğinden çok daha ağır bir süreç yaşadığını belirtti. Ayşe Arman'ın, kendisine yapılan uyarıları neden dikkate almadığını sorması üzerine Serengil, "Dinlemedim ve ondan sonra 42 kiloya düştüm" yanıtını verdi.

Serengil'in açıklamaları, kilo verme amacıyla gerçekleştirilen cerrahi müdahalelerin ardından ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarını yeniden gündeme taşıdı. Ünlü sunucu, ameliyat sonrasında yalnızca aşırı kilo kaybı yaşamadığını, sindirim sistemi ve kemik sağlığının da olumsuz etkilendiğini ifade etti.

"KEMİKLERİM ERİDİ, BOYUM 3 SANTİM KISALDI"

Geçirdiği operasyonların ardından yaşadığı sağlık sorunlarının boyutunu anlatan Seren Serengil, "Kemiklerim eridi, boyum 3 santim kısaldı, ölüyordum ben" ifadelerini kullandı. Serengil, safra kesesinin alındığını, midesinin bir bölümünün bulunmadığını ve iç organlarında yapışıklıklar oluştuğunu da söyledi.

Yaşadığı sindirim problemlerinin günlük hayatını etkilemeye devam ettiğini belirten Serengil, dumping sendromu geçirdiğini açıkladı. Bağırsaklarının fazla kesildiğini öne süren ünlü isim, yemek yedikten sonra yaklaşık yarım saat uzanmak zorunda kaldığını ifade etti.

DUMPİNG SENDROMU NEDİR?

Seren Serengil'in açıklamalarında sözünü ettiği dumping sendromu, özellikle mide ameliyatlarının ardından görülebilen bir sindirim sistemi rahatsızlığıdır. Mide içeriğinin ince bağırsağa normalden hızlı geçmesiyle ortaya çıkan bu durum; yemek sonrasında karın ağrısı, bulantı, ishal, çarpıntı, terleme ve baş dönmesi gibi belirtilere neden olabilir.

Dumping sendromunun erken dönem belirtileri genellikle yemeklerden sonraki ilk 30 dakika içinde ortaya çıkarken, geç dönem belirtileri birkaç saat sonra görülebilir. Tedavide beslenme düzeninin değiştirilmesi, öğünlerin küçültülmesi ve gerekli durumlarda ilaç kullanılması gibi yöntemlerden yararlanılabilir. Tedavi yaklaşımı hastanın durumuna göre belirlenir.

MİDE AMELİYATLARINDAN SONRA KEMİK KAYBI RİSKİ

Gastrik bypass ameliyatı, midenin küçültülmesi ve sindirim sisteminin bir bölümünün yeniden düzenlenmesi esasına dayanıyor. Obezite tedavisinde kullanılan bu yöntem, uygun hastalarda önemli sağlık yararları sağlayabilse de bazı vitamin ve minerallerin emilimini azaltabiliyor.

Ameliyat sonrasında özellikle kalsiyum ve D vitamini eksiklikleri kemik sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Uzun dönemde kemik mineral yoğunluğunda azalma ve kırık riskinde artış görülebiliyor. Bu nedenle bariatrik cerrahi geçiren hastaların düzenli kan tahlilleriyle takip edilmesi, beslenme durumlarının değerlendirilmesi ve gerekli takviyeleri hekim kontrolünde kullanması önem taşıyor.

Seren Serengil'in anlattıkları kişisel sağlık deneyimine dayanırken, geçirdiği ameliyatların ayrıntılarına ve komplikasyonların nedenlerine ilişkin bağımsız bir tıbbi değerlendirme bulunmuyor. Uzmanlık kılavuzları ise obezite cerrahisi öncesinde kapsamlı değerlendirme yapılmasını ve ameliyat sonrasında uzun süreli tıbbi takibin sürdürülmesini öneriyor.