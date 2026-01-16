Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin C plaka kiralama planı meclis gündemine girerken, servisçi esnaf belediye binasında toplanarak karara tepki gösterdi.

BELEDİYE BİNASINDA HAREKETLİLİK

Antalya Büyükşehir Belediyesi binasında gün boyu hareketlilik yaşandı. C plaka sahibi servisçiler, belediye meclisinde görüşülmesi beklenen yeni düzenleme öncesi belediye binası içinde bir araya geldi. Güvenlik önlemleri artırılırken, bina çevresinde polis ve özel güvenlik ekipleri hazır bekledi. Servisçilerden bazıları araçlarıyla belediye önüne geldi. Bekleyiş uzun sürdü. Koridorlarda konuşmalar vardı, herkes aynı soruyu soruyordu.

1200 C PLAKA, 10 YILLIK KİRALAMA

Belediye meclisinin gündemine eklenen maddeye göre, 1200 adet C plakanın 10 yıllığına kiralama yöntemiyle, aylık 8 bin TL bedelle tahsis edilmesi planlanıyor. Söz konusu düzenleme, daha önce yüksek bedel nedeniyle iptal edilen C plaka ihalesinin ardından yeniden tartışma yarattı. Servisçi esnaf, bu bedelin özellikle küçük ölçekli işletmeler için ekonomik yük oluşturacağını savunuyor. Artan akaryakıt, bakım ve sigorta giderleri hatırlatılıyor. “Zaten ay sonunu zor getiriyoruz” diyenler var.

SERVİSÇİLER KARARDAN ENDİŞELİ

C plaka sahipleri, yeni kiralama modelinin sektörde yeni mağduriyetler yaratacağını dile getiriyor. Özellikle uzun vadeli kiralamanın, ilerleyen yıllarda maliyetleri daha da artıracağı görüşü hâkim. Arada bir sessizlik oluyor. Kimse yüksek sesle konuşmuyor ama herkesin yüzü aynı.

GÜNDEM MADDESİ OY BİRLİĞİYLE EKLENDİ

Belediye meclisine ek madde olarak sunulan C plaka düzenlemesi, yapılan oylamada oy birliğiyle gündeme alındı. Kararın nasıl şekilleneceği ise servisçi esnaf tarafından yakından takip ediliyor. Meclisten çıkacak sonuç, Antalya’daki servis taşımacılığının geleceğini doğrudan etkileyecek gibi duruyor.