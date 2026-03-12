ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ulusal ve uluslararası alanlarda akademik ve bilimsel projelerini arttırırken öğrenciler tarafından yapılan projeler de başarıları çıtasını yükselterek devam ediyor. ALKÜ, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) 6. dönem sonuçlarında büyük bir başarıya imza attı. ALKÜ’lü öğrenci toplulukları tarafından hazırlanan toplam 12 proje destek almaya hak kazanırken, üniversite bu sonuçla bölgedeki üniversiteler arasında en fazla projesi kabul edilen üniversite oldu. Elde edilen bu başarı, ALKÜ’de gelişen proje kültürünü, öğrenci topluluklarının üretkenliğini ve üniversitenin genç odaklı vizyonunu bir kez daha ortaya koydu.

ÖĞRENCİLERİN PROJELERİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ

ALKÜ’nün destek almaya hak kazanan projeleri; dijital okuryazarlık, gıda güvenliği, sürdürülebilir tarım, sağlık, gastronomi, bilim, münazara, zekâ oyunları, siber güvenlik ve eğitim gibi farklı alanlara yayıldı. Kabul edilen projeler arasında şunlar yer aldı:

- Geleceğin Liderleri: Dijital Okuryazarlık ve Dijital Farkındalık/Atatürkçü Düşünce Topluluğu

- Gıda Savunması Paneli: Taklit ve Tağşişle Mücadele Uygulamaları/ALKÜ Gıda Topluluğu

- Simülasyonla Vaka Çözme Yarışması Hazırlığı Kapsamında Standardizasyon Çalıştayı/Fikirden Projeye Topluluğu

- Gastronomi Trendleri Işığında Mutfağın Geleceği/Gastronomi Topluluğu

- Bilimde Kadın Buluşmaları ve İlham/Genetik ve Bilim Topluluğu

- Üniversiteler Arası Münazara ve Diyalog Geliştirme/ Kariyer Topluluğu

- Kutu Oyunları ile Çok Boyutlu Beceri Gelişimi/Kutu Oyunları Topluluğu

- Zekas Arena/Matematik Topluluğu

- Dijital Hayat Rehberi/Spor ve E-Spor Topluluğu

- Bilimden Eğitime Uzanan Eller/Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Topluluğu

- ALKÜ Ekseninde Akdeniz Ekosistemlerinin Yeniden Canlandırılması ve Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları/Biyosistem Mühendisliği Topluluğu

- Alanyahackathon: Lise ve Üniversite Öğrencileri Arası Siber Güvenlik Ve Yerli Yazılım Hackathonu/SİBERALKÜ

REKTÖR TÜRKDOĞAN: ALKÜ ÖĞRENCİLERİ GÜÇLÜ BİR POTANSİYELE SAHİP

ÜNİDES’te 12 projenin kabul edilmesiyle büyük bir gurur yaşadıklarını söyleyen ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, “Bu tablo, ALKÜ öğrencilerinin yalnızca akademik alanda değil; sosyal fayda üretme, çözüm geliştirme ve yenilikçi bakış açısı ortaya koyma noktasında da güçlü bir potansiyele sahip olduğunu gösterdi. ALKÜ, öğrenci topluluklarının geliştirdiği projelerle hem üniversite içinde hem de şehir ve bölge ölçeğinde etkisini artırmayı sürdürürken, ÜNİDES 6. dönem sonuçları üniversitenin üretimi teşvik eden, gençlerin fikirlerini destekleyen ve toplumsal katkıyı önceleyen yaklaşımının güçlü bir yansıması oldu. Elde edilen bu başarıyla ALKÜ, proje odaklı öğrenci topluluklarıyla bölgesinde örnek gösterilen üniversiteler arasında yerini bir kez daha sağlamlaştırdı. Öğrencilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Bu başarıların arkasında emeği geçen tüm akademisyenlerimize ve ALKÜ ailesine teşekkür eder, öğrencilerimizi yürekten tebrik ederim” dedi.