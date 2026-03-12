İFTAR programı, Sea Star Hotel'de gerçekleştirildi. İş dünyasından, dost çevresinden ve Alanya'nın farklı kesimlerinden çok sayıda davetlinin katıldığı organizasyon samimi ve sıcak bir ortamda geçti. Özenle hazırlanan iftar sofrasında Alanya'nın geleneksel lezzetleri misafirlere ikram edildi. Davetliler hem Ramazan'ın bereketini paylaşmanın hem de dostlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. Program boyunca misafirler sohbet ederek keyifli bir akşam geçirdi.

"RAMAZAN BİRLİK VE BERABERLİK AYIDIR"

İftar programında kısa bir konuşma yapan Çarşamba ve Özdemir, Ramazan ayının manevi değerine dikkat çekerek davete katılan herkese teşekkür etti. Ramazan'ın paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini belirten Çarşamba ve Özdemir, "Bu güzel akşamda dostlarımızla aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Katılan ve bu anlamlı akşamı bizimle paylaşan herkese teşekkür ediyorum." dedi. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar programının, önümüzdeki yıllarda da Alanyalıları aynı sofrada buluşturmaya devam edeceği ifade edildi. Cemali AYDINOĞLU