Erse Spor Kulübü forması giyen genç voleybolcu için antrenman sırasında renkli bir sürpriz hazırlandı. Takım arkadaşları ve antrenörleri, antrenman esnasında hazırladıkları doğum günü pastasıyla Nehir'e unutamayacağı bir kutlama yaptı. Sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşayan genç sporcu, 11 yaşına takım arkadaşlarının alkışları ve tezahüratları eşliğinde girdi. Spor salonunda gerçekleşen kutlama neşeli anlara sahne olurken, pasta kesiminin ardından takım arkadaşları Nehir'i tebrik ederek yeni yaşının sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diledi. Voleybola olan ilgisi ve azmiyle dikkat çeken Nehir Korkmaz'ın doğum günü kutlaması, hem takım arkadaşları hem de antrenörleri için keyifli bir hatıra olarak hafızalarda yer aldı. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Haber Merkezi