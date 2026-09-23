ALANYA Müftülüğü Din Görevlileri ve Kur’an Kursları personelinin Eylül ayı mutat toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, din hizmetlerinin daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesine yönelik çalışmalar ele alındı.
Toplantıda ayrıca kurum bünyesinde yürütülen çalışmalar, yaşanan aksaklıklar ve önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.
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Alanya Müftüsü Mehmet Seven, personelin görüş ve önerilerini dinleyerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Karşılıklı istişare ve değerlendirmelerin yapıldığı toplantı, görüş alışverişinin ardından sona erdi.
Muhabir: Gülser YİĞİT