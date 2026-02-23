Alanya 2.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, sanıklardan Ö.E, E.A, A.S, R.A, T.M, ve S.E, tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığı ile katıldılar. Duruşmada sanık avukatları da hazır bulundu.

SUÇLAMALARI REDDETTİLER

Mahkeme heyetinin, son savunmalarını sorduğu sanıklar Ö.E, E.A, A.S, R.A, T.M, S.E, suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu. Sanık avukatları ise müvekkillerinin suça karışmadığını, olayda kullanılan kredi kartları ve telefon hatlarının arkadaşlarına ait olduğunu, dolayısıyla sanıkların kazanç sağlamadığı gibi zarara uğradıklarını savundu.

ALANYA'DA BİRÇOK KİŞİYİ DOLANDIRMIŞLAR

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, yaptığı yargılama sonunda Alanya'da birçok vatandaşı internet ve telefonla dolandırdığı bankalara ait ATM kameralarıyla da tespit edilen sanıkların hapis ve adli para cezalarına çaptırılmasına karar verdi. Sanıklardan Ö.E, 7 yıl 6 ay hapis ve 3 bin 560 TL adli para cezası E.A. A.S, 4’şer yıl hapis ve 400’şer bin TL adli para cezası ve R.A.T.M ve S.E, 5’er yıl hapisle 87 bin 500 ‘er TL adli para cezasıyla cezalandırılmalarına karar verildi. (Mehmet AL-ÖZEL-HABER)

