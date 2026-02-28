Ramazan ve Kurban Bayramı yaklaşırken, Alanya’daki emeklilerin gündeminde bayram ikramiyesi var. Artan kira, gıda ve faturalar karşısında ikramiyenin ne kadar olacağı merak edilirken, 2026 yılı için farklı senaryolar tartışılıyor.



Sosyal Güvenlik Müşaviri Murat Bal, yaptığı değerlendirmede, ikramiyenin nominal olarak artsa da alım gücü açısından ciddi erime yaşadığını söyledi. Bal, geçmiş yıllarla kıyaslandığında bugünkü ekonomik şartlarda ikramiyenin en az 50 bin TL alım gücüne denk gelmesi gerektiğini ifade etti.



MASADA ÜÇ FARKLI RAKAM VAR



Murat Bal’a göre 2026 yılı için üç olası senaryo konuşuluyor:

5.000 TL: Bütçe dengeleri açısından daha makul görülen formül.

5.500 TL: Enflasyon ve maaş artışları dikkate alınan üst alternatif.

6.000 TL: Ekonomik göstergelere bağlı yüksek senaryo.



Alanya’da özellikle sabit gelirle geçinen emekliler için bu artış oranı, bayram öncesi yapılacak harcamalar açısından belirleyici olacak.



ALTIN VE KURBANLIKLA KIYAS



2018 yılında bayram ikramiyesi 1.000 TL iken, gram altın fiyatı yaklaşık 255 TL seviyesindeydi.



2026’da ikramiye 5.000 – 6.000 TL bandında konuşulurken, gram altın fiyatı yaklaşık 7.000 TL seviyesine çıktı.



Benzer şekilde 2018’de bir kurbanlık koç, ikramiye tutarına yakın bir bedelle alınabilirken; bugün aynı tutarla ancak küçük ölçekli bir kurbanlık alınabiliyor. Bu tablo, ikramiyenin nominal olarak artsa da alım gücünde gerileme yaşandığını gösteriyor.



ALANYA’DA ÖDEMELER NE ZAMAN?



Murat Bal’ın değerlendirmesine göre ödeme takvimi şu şekilde olabilir:



Ramazan Bayramı ikramiyesi: 9 – 15 Mart 2026 tarihleri arasında hesaplara yatabilir.

Kurban Bayramı ikramiyesi: 18 – 23 Mayıs 2026 tarihleri arasında ödenebilir.



Alanya’daki emekliler için bayram öncesi yapılacak market, kurbanlık ve torun harçlığı planlamasında bu takvim önem taşıyor.



Bal, emeklilerin ekonomik planlama yaparken yalnızca nominal artışa değil, <strong>ikramiyenin gerçek alım gücüne odaklanmaları gerektiğini vurguladı.

