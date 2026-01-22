KARAR İL GÜVENLİK KURULU’NDAN

Sivas İl Güvenlik Kurulu, TFF 1. Lig’in 22. haftasında oynanacak Sivasspor – Amedspor karşılaşması öncesinde yaptığı toplantıda, konuk ekip taraftarlarının stada alınmamasına karar verdi.

GEREKÇE: KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK

Kurul tarafından alınan kararda, yasağın gerekçesi olarak “kamu düzeninin korunması ve olası gerginliklerin önlenmesi” gösterildi. Buna göre, 25 Ocak Pazar günü saat 16.00’da, Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmada Amedspor taraftarları tribünde yer alamayacak.

STADYUM ÇEVRESİ DE KAPATILACAK

Yasak yalnızca tribünle sınırlı kalmadı. Alınan karara göre;

Amedspor taraftarlarının stadyum çevresine yaklaşmasına izin verilmeyecek,

Forma, atkı ve flama gibi kulüp simgeleriyle alana giriş engellenecek.

ÜST ÜSTE YASAKLAR TEPKİ ÇEKTİ

Amedspor taraftarları, geçtiğimiz hafta Erzurum FK deplasmanında da benzer bir yasakla karşılaşmıştı. Üst üste gelen deplasman yasakları, kulüp camiasında ve taraftarlar arasında tepkiye neden oldu.