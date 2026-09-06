A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'da düzenlenen 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda İtalya'yı finalde mağlup ederek Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Filenin Sultanları, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan finalde güçlü rakibini geride bırakarak turnuvayı altın madalyayla tamamladı.

FİNAL YOLUNDA SIRBİSTAN ENGELİ AŞILDI

Türkiye, finale gelene kadar eleme turlarında başarılı bir performans ortaya koydu. Milliler son 16 turunda Azerbaycan'ı geçtikten sonra çeyrek finalde Almanya'yı 3-1 mağlup etti. Yarı finalde ise son yıllarda Avrupa ve dünya voleybolunun güçlü ekiplerinden Sırbistan karşısında 3-0'lık galibiyet alan Filenin Sultanları, şampiyonluk maçında İtalya'nın rakibi oldu.

İTALYA DA ZORLU YOLDAN FİNALE GELDİ

İtalya, grup aşamasının ardından eleme turlarında Bulgaristan ve İsveç'i saf dışı bıraktı. Yarı finalde Polonya'yı 3-1 mağlup eden İtalyanlar, böylece İstanbul'daki finalde Türkiye ile eşleşti. Türkiye-İtalya Avrupa şampiyonluğu finalinin programını daha önce aktarmıştık. Avrupa kadın voleybolunun iki güçlü ekibini karşı karşıya getiren mücadele, turnuvanın şampiyonunu belirledi.

ŞAMPİYONANIN MERKEZİ İSTANBUL OLDU

2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç'in ortak ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Dört ayrı ülkede başlayan organizasyonda 24 milli takım mücadele ederken, Türkiye'nin grup karşılaşmaları İstanbul'da oynandı. Turnuvanın son 16 ve çeyrek final aşamalarının bir bölümü ile yarı final, üçüncülük ve final karşılaşmalarına da İstanbul ev sahipliği yaptı.

TURNUVA SİSTEMİ NASIL İŞLEDİ?

Şampiyonada takımlar altışarlı dört grupta mücadele etti. Gruplarında ilk dört sırayı alan ekipler son 16 turuna yükselirken, bu aşamadan itibaren organizasyon eleme sistemiyle devam etti. Tek maç üzerinden oynanan eleme karşılaşmalarında kazanan ekipler sırasıyla çeyrek final, yarı final ve finale ilerledi. Bu format, özellikle son aşamalarda telafisi olmayan karşılaşmalar nedeniyle kadro derinliği, servis-karşılama dengesi ve kritik sayılardaki oyun disiplinini daha önemli hale getirdi.

TÜRKİYE SON ŞAMPİYON OLARAK SAHAYA ÇIKMIŞTI

Filenin Sultanları, 2026 organizasyonuna son Avrupa şampiyonu unvanıyla katıldı. Türkiye'nin son yıllarda uluslararası kadın voleybolunda elde ettiği sonuçlar, milli takımın Avrupa Şampiyonası'na favoriler arasında başlamasını sağladı. İstanbul'daki organizasyonda yeniden finale ulaşılması ve şampiyonluğun alınması, milli takımın Avrupa voleybolundaki üst düzey konumunu koruduğunu gösteren yeni bir başarı oldu.

TÜRKİYE'NİN EV SAHİPLİĞİ GELENEĞİ SÜRDÜ

Türkiye, kadınlar Avrupa şampiyonasına daha önce de farklı dönemlerde ev sahipliği yapmıştı. Büyük organizasyonların Türkiye'de düzenlenmesi, milli takımın kendi seyircisi önünde oynama avantajının yanı sıra voleybolun görünürlüğünün artması açısından da önem taşıyor. İstanbul'daki final organizasyonu da tribün ilgisi ve turnuvanın son aşamalarının aynı merkezde toplanmasıyla Avrupa voleybolunun önemli buluşmalarından birine dönüştü.

FİLENİN SULTANLARI AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE

İtalya karşısındaki final zaferiyle turnuvayı şampiyon tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa'daki başarılarına bir yenisini ekledi. Grup aşamasından final karşılaşmasına kadar uzanan maratonda farklı oyun karakterlerine sahip rakiplerle karşılaşan milliler, eleme turlarındaki sonuçlarıyla kupaya ulaştı. Böylece İstanbul'da başlayan Avrupa Şampiyonası yolculuğu yine İstanbul'da şampiyonlukla tamamlandı.