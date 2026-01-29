RESMİ Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile esnaf ve sanatkârlara kullandırılan Hazine destekli kredilere ilişkin esaslarda değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemeye göre, esnaf ve sanatkârların kredi kullanabilmesi için vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu ile sosyal güvenlik prim borcunun bulunmaması şartı aranacak. Benzer uygulamanın çiftçiler için de geçerli olduğu, SGK prim borcu ve vadesi geçmiş vergi borcu bulunan üreticilere Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kredi verilmediği belirtildi. Düzenleme, sahadaki esnaf ve üreticilerden tepki gördü. Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Odası (ALESO) Başkanı Ali İhsan Özdemir, uygulamanın esnafın büyük bölümünü krediye erişimden mahrum bırakacağını söyledi.

'İMZA KAMPANYASI BAŞLATACAĞIZ'

Özdemir, “Esnafın yüzde 70’i krediye ulaşamaz. Vergi dairesine borcu olmayanın SSK’ya borcu var. Esnaf müracaat ediyor, parası çıkıyor ama son aşamada SSK ve vergi borcu istenince krediyi alamıyor. Yılbaşından önceki dosyalarda da aynı sorun yaşanıyor. Bu uygulama 1 Ocak 2026 itibariyle başladı ve kooperatiflere genelge gönderildi” dedi. Esnafın ayakta kalabilmek için krediye ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Özdemir, “Esnaf şu anda kredi ile ayakta duruyor. Krediye ulaşamazsa çok büyük sorunlar yaşanacak. Mart-Nisan aylarında turizm sezonu açılacak. Bankalar SSK ve vergi borcu olanlara kredi verirken, devletin verdiği kredilerde bu kadar kısıtlama olmaması gerekir. Devletin bu konuda geri adım atması lazım” diye konuştu. Konuyla ilgili imza kampanyası başlatmayı düşündüğünü belirten Özdemir, esnafı tek tek ziyaret edeceğini ve CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı’ya da dosya sunduğunu ifade etti. Özdemir, “Birçok esnaf çekini, senedini ödeyemeyip sıkıntıya düşer. Esnaf bu konuda çok muzdarip” dedi.

'MUTLAKA ÇÖZÜME KAVUŞMALI'

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe de benzer sıkıntıların üreticiler için geçerli olduğunu dile getirdi. Göktepe, “Tarım BAĞ-KUR'u olan, esnaf BAĞ-KUR'u olan ya da vergi borcu bulunan üreticilerimizin finansmana ulaşması gerekir. Bu hususun mutlaka çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.