Alanya Adalet Sarayı’nda uzun yıllar boyunca görev yapan, güler yüzü ve çalışkanlığıyla mesai arkadaşları ile hukuk camiasının sevgisini kazanan emekli polis memuru Süleyman Gündüz’den gelen acı haber, ilçede soğuk duş etkisi yarattı. 57 yaşındaki Gündüz’ün ani vefatı, sevenlerini derin bir yasa sürükledi.

EMEKLİLİĞİN TADINI ÇIKARAMADI

2024 yılı haziran ayında emekliye ayrılarak meslek hayatını noktalayan Gündüz, emekliliğinin tadını çıkaramadan hayata veda etti. Kardeşini ziyaret etmek üzere Isparta’ya giden Gündüz, burada aniden fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine hızla hastaneye kaldırılan emekli polis memuru için sağlık ekipleri seferber oldu.

MÜDAHALELER SONUÇ VERMEDİ

Hastanede doktorların tüm müdahalelerine ve yoğun çabalarına rağmen Süleyman Gündüz hayata tutunamadı. Yapılan kontrollerde Gündüz’ün kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. Ani ölüm haberi, Alanya’daki eski mesai arkadaşları arasında büyük üzüntüye neden oldu.

CENAZE MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Alanya’ya uzun yıllar hizmet eden Gündüz’ün cenaze programı da netleşti. Merhumun naaşının, 28 Ocak Çarşamba günü memleketi Kırşehir’de toprağa verileceği öğrenildi.