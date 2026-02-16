Anadolu Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçaslan, 23. Ceza Dairesi Hakimi Aslı Kahraman'a, odada oturdukları sırada silahla ateş etti. Kahraman, kasık bölgesinden yaralandı. Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olup bu kapsamda adliyede görevlendirilen çaycı Yakup Karadağ, Kılıçaslan'ın ikinci kez ateş etmesini engelledi. Kahraman hastaneye kaldırılırken, Savcı Kılıçaslan ise tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklu Savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede Kılıçaslan'ın, Hakim Aslı Karaman'ın adliyedeki odasına giderek ya da telefon ve mesaj yoluyla iletişim kurduğu, silah fotoğrafları göndererek tehditte bulunduğu belirtildi.

42 YIL 3 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede, tutuklu Savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan hakkında 'Kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs', 'Cebir ve tehdit kullanarak iş yeri dokunulmazlığını ihlal', 'Silahla ve zincirleme tehdit', 'Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'Israrlı takip' suçlarından 20 yıl 2 aydan 42 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi. Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.