ALANYA Belediyesi, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) iş birliğiyle hazırlanan 2026 vizyonu kapsamında, Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi yıl boyunca dev organizasyonlara sahne olacak. Uluslararası turnuvalardan milli takım faaliyetlerine, altyapı şampiyonalarından halka açık turnuvalara kadar uzanan kapsamlı programla kentin spor turizmi ve ekonomik kalkınmasına büyük bir ivme kazandırılması hedefleniyor. Bu kapsamda Alanya Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen basın lansmanına Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Türkiye Voleybol Federasyon Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkanı Abdurrahman Açıkalın, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkan Vekili Mehmet Kural, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Cem Özcan ile belediye meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katılım sağladı.

‘HIZLA BİR DÜNYA PLAJ VOLEYBOLU ŞEHRİ HALİNE GELİYOR’

Tesiste düzenlenecek etkinliklerle ilgili bir videolu mesaj gönderen Dünya Voleybol Federasyonu (FIVB) Başkanı Fabio Azevedo, Alanya’nın sahip olduğu tesisin sporda sürdürülebilirliğin en somut göstergesi olduğunu belirtti. Azevedo mesajında şu ifadelere yer verdi: "Alanya, hızla bir dünya plaj voleybolu şehri haline geliyor. 'Beach Pro Tour Challenge' etkinliğinin ikinci edisyonu dolayısıyla, o güzel plajınızda ve geçtiğimiz yıl şehre kazandırdığınız kalıcı tesislerde yeniden ağırlanmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu tesislerin bir kez daha böylesine muhteşem bir organizasyona ev sahipliği yapması, sporda sürdürülebilirliğin en somut göstergesidir. FIVB'nin stratejik vizyonuyla tam uyum içinde sergilediğiniz bu güçlü bağlılık, harika iş birliği ruhunuz ve şehrinizde yeni bir dev etkinliğe ev sahipliği yapma arzunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Buradan tüm sporcularımıza da sesleniyorum. Lütfen sahada elinizden gelenin en iyisini yapın ve Alanya’nın kıymetli organizatörleri tarafından sizlere sunulan bu muhteşem olanakların tadını çıkarın. Alanya Belediyesi'ne ve bu vizyonda emeği geçen herkese yürekten teşekkür ederim. Ortaya koyduğunuz bu büyük çabayı gerçekten çok takdir ediyor ve desteklerinizi asla hafife almıyoruz. Hepinize harika bir etkinlik dönemi diliyor, en kısa zamanda sizlerle görüşmeyi umut ediyorum."

ASLANDAŞ: TÜRK PLAJ VOLEYBOLU TARİHİNİN KİLOMETRE TAŞI OLACAK

Türkiye Voleybol Federasyonu’nun, 2026 yılı plaj voleybolu sezonunu bu hafta sonu Alanya’da düzenlenecek organizasyonla resmen açtığını söyleyen, Türkiye Voleybol Federasyon Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nin dünyada örnek gösterilen tek tesis konumuna geldiğine dikkat çekerek, bu vizyonun Türk sporu için tarihi bir anlam taşıdığını ifade etti.

‘ANADOLU'NUN İMECE KÜLTÜRÜYLE YAZILMIŞ BİR BAŞARI HİKAYESİ’

Tesisin rekor bir sürede tamamlanmasının ardındaki temel gücün ortak akıl ve dayanışma olduğunu belirten TVF Başkan Vekili, şunları kaydetti: "Karşımızdaki bu muazzam tesis ve gerçekleştirilen onlarca uluslararası organizasyon, Anadolu'nun o kadim 'imece' kültürüyle hayata geçirilmiştir. Kaymakamlığımızdan Belediyemize, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı'ndan (ALTAV) meslek odalarına kadar herkesin büyük bir heyecanla taşın altına elini koyduğu özgün bir model izliyoruz. Alanya, plaj voleybolu maratonunda en hızlı koşucu olmuş ve birinciliğini şimdiden ilan etmiştir."



‘TÜRK PLAJ VOLEYBOLU TARİHİNİN EN ÖNEMLİ KİLOMETRE TAŞLARINDAN BİRİ’

Alanya'daki vizyonun sadece bugünü değil, Türk sporunun geleceğini de şekillendireceğini vurgulayan Başkan Vekili, sözlerine şöyle devam etti: "Bu tesisin açılması, Türkiye plaj voleybolu tarihinin en önemli kilometre taşlarından birini oluşturmaktadır. Buradan yüzlerce milli sporcu yetişecek, on binlerce yabancı oyuncu şehrimize gelecek. Farklı kültürlerin etkileşimine sahne olacak bu alan, Alanya'nın tanıtımına ve spor turizmine sürdürülebilir, devasa bir katkı sunacaktır. Biz de Türkiye Voleybol Federasyonu olarak, Alanya Belediyesi'nden veya kurumlarımızdan gelen her talebe hiç şüphe duymadan, derhal destek veriyo ve uluslararası konfederasyonlar nezdinde gerekli tüm girişimleri yapıyoruz."

YABANCI SPORCULARA GÜVENLİK VE ORGANİZASYON TEMİNATI

Bölgedeki jeopolitik gerilimler nedeniyle uluslararası sporcuların yaşadığı endişelere de değinen TVF Başkan Vekili, Alanya'nın marka gücüne ve güvenliğine vurgu yaptı: "Alanya'nın plaj voleybolunda çok kısa sürede küresel bir marka olma aşamasını tamamlayacağından eminiz. Çevremizdeki savaş ortamı nedeniyle birçok yabancı sporcu, 'Challenge' turnuvasının Alanya'da yapılıp yapılmayacağını soruyor. Federasyon olarak onlara; Alanya'nın bu süreçten hiçbir şekilde olumsuz etkilenmeyeceğini, organizasyonların en ufak bir aksaklık yaşanmadan, en üst düzey ev sahipliğiyle gerçekleştirileceğini net bir şekilde iletiyoruz."

‘ASIL HEDEF İNSANLARIMIZIN HAYATINA DOKUNMAK’

Başkan Vekili, spor yatırımlarının toplumsal karşılığına da dikkat çekerek sözlerini şu şekilde tamamladı: "Bizim için asıl başarı, sadece uluslararası organizasyonlar yapmak değil, burada yaşayan insanların hayatlarına dokunabilmektir. Sporun yaygınlaşmasındaki en önemli unsur budur. Spor, Alanya halkının hayatına sadece bir seyirci olarak değil, doğrudan bir yaşam biçimi ve aktivite olarak girmeyi başarmıştır. Bu muazzam ekosistemi yaratan tüm kurumlara teşekkür ediyoruz."

ALANYA SPOR TURİZMİNDE POTANSİYELİNİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYOR

Alanya'nın dünya çapındaki görünürlüğünü artırmak için verilen büyük emeğin ve alın terinin sonucunu kamuoyuyla paylaştıklarını belirten Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, ilan edilen takvimle 24'ün üzerinde uluslararası organizasyona ev sahipliği yapacaklarını açıkladı. Binlerce sporcu, teknik personel, uluslararası hakem ve antrenörün Alanya'da buluşacağını ifade eden yetkili, federasyonlardan gelen yoğun talepler doğrultusunda bu dev takvime önümüzdeki günlerde yeni etkinliklerin de ekleneceğini vurguladı.

DÜNYANIN EN ÖNEMLİ PLAJ TESİSLERİNDEN BİRİNE SAHİBİZ

Bir kentin kentleşme vizyonuyla "marka şehir" olabilmesi için altyapı, spor tesisleri ve sosyal donatıların şart olduğunu hatırlatan Kaymakam Öztürk, Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nin altyapısı, tasarımı ve stratejik lokasyonuyla dünyada sayılı tesisler arasına girdiğinin altını çizerek, bu vizyoner projenin Türkiye'deki diğer sahil kentlerine de örnek olmasını temenni etti.

FEDERASYONLARIN ALANYA'YA OLAN İLGİSİ GURUR VERİYOR

Alanya'nın denizi, tarihi ve Türkiye'nin toplam yatak kapasitesinin neredeyse yüzde 10'unu karşılayan altyapısıyla kitle turizminde söz sahibi olduğunu belirten Kaymakam Öztürk, bu gücü spor ve sağlık turizmiyle daha da yukarı taşıdıklarını söyledi. Başka şehirlerde uluslararası bir turnuva alabilmek için büyük mücadeleler verilirken, Alanya'nın kusursuz organizasyon kabiliyeti sayesinde federasyonların ilçeye yoğun ilgi gösterdiğine dikkat çeken Öztürk, bu tablonun kendilerini gururlandırdığını belirterek, bu vizyona destek veren Gençlik ve Spor Bakanlığına, Türkiye Voleybol Federasyonu başta olmak üzere tüm federasyon başkanlarına ve emeği geçen kurumlara teşekkür etti.

BAŞKAN ÖZÇELİK’TEN ALANYA İÇİN MARKA ŞEHİR VİZYONU

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, kentin "last minute" (son dakika) destinasyonu algısından kurtulması ve küresel bir marka haline gelmesi için başlatılan spor turizmi odaklı yol haritasını paylaştı. Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi’nin bu vizyonun en stratejik adımı olduğunu belirten Özçelik, kentin geleceğini 12 ay kesintisiz turizm üzerine inşa ettiklerini vurguladı.

ÖZÇELİK: “SPOR TURİZMİNİ MERKEZE ALDIK”

Alanya'nın marka şehir kimliğini kazanabilmesi için sabırlı ve istikrarlı bir çalışma gerektiğini ifade eden Başkan Özçelik, "Alanya’nın sadece 'son dakika' turizmi için düşünülen bir bölge olmasını insanların kafasından çıkarmamız lazım. Güneş, deniz ve tarih dünyanın pek çok yerinde var. Biz spor turizmini yükselen değer olarak merkeze aldık ve dünyadaki örneklerinden daha farklı, daha güzel yapıları Alanya’mıza kazandırmak için yola çıktık" dedi.

SPOR TURİZMİYLE 12 AY KESİNTİSİZ HAREKET

Göreve gelmeden önce planlamaya başladıkları büyük projeleri Alanya halkı, sivil toplum kuruluşları ve federasyonlarla iş birliği içinde hayata geçirdiklerini hatırlatan Özçelik, Voleybol Federasyonu ile yapılan ortak çalışmalara özel teşekkürlerini iletti. Tesisin henüz ilk yılında "Mükemmeliyet Merkezi" ödülü almasının önemine değinen Başkan Özçelik, "En büyük hedefimiz tesisin 12 ay boyunca kullanılabilmesi. Alanya’da turizm Mart ve Kasım ayları arasına sıkışmış durumda ancak elimizdeki bu profesyonel tesisler sayesinde turizmi tüm yıla yayma imkanına kavuşuyoruz" açıklamasında bulundu.

ALTYAPI VE KALİTELİ HİZMETLE GELECEK İNŞASI

Kalıcı bir marka olmanın temel şartının güçlü bir altyapı ve temiz bir şehir olduğunu vurgulayan Özçelik, devam eden çalışmaların uzun vadeli kazanımlarına dikkat çekti. Şehirde yürütülen altyapı faaliyetleri nedeniyle yaşanan geçici sıkıntıların meyvesinin yakında alınacağını belirten Belediye Başkanı Özçelik, "Yoluyla, suyuyla, elektriğiyle, temizliğiyle ve sunduğu hizmet kalitesiyle Alanya'yı marka haline getirmek adına uğraşıyoruz. Altyapı bittiğinde hem sporcularımız hem de vatandaşlarımız hayal ettiğimiz Alanya'yı en güzel haliyle görecek. Bu hedef doğrultusunda, siyasi parti ayrımı gözetmeksizin tüm meclis üyelerimiz ve paydaşlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz" diyerek kararlılık mesajı verdi.

ALANYA TURİZMİ SPORLA ÇEŞİTLENİYOR

ALTAV Başkanı Abdurrahman Açıkalın, Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nin kısa bir sürede inşa edilerek dünya çapında bir vizyona kavuştuğunu belirtti. Alanya turizmini sadece deniz, kum ve güneş üçgeninden çıkarıp spor turizmiyle çeşitlendirmek amacıyla yola çıktıklarını vurgulayan Açıkalın, merkezin yapımının hemen ardından Avrupa ve dünya çapında dev organizasyonlara başarıyla ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

7 BÜYÜK ORGANİZASYON ULUSAL VE ULUSLARARASI EKRANLARDA

Organizasyonların kentte yapılmasının yanı sıra tüm dünyaya duyurulmasının da büyük önem taşıdığını ifade eden Açıkalın, önemli bir yayın anlaşmasına imza attıklarını müjdeledi. Yapılan anlaşma kapsamında, bu yıl düzenlenecek yedi büyük uluslararası organizasyonun kadın ve erkek final maçları ile ödül törenleri S Sport, S Sport 2 ve S Sport Plus kanallarından naklen yayınlanacak. Canlı yayınların yanı sıra, her organizasyonun ardından Alanya'nın spor turizmini tanıtan 30 dakikalık özel programlar hazırlanarak geniş kitlelere ulaştırılacak.

220 ÜLKEYE ULAŞMA HEDEFİ

Yayın ağının Türkiye ile sınırlı kalmayacağına dikkat çeken Açıkalın, Dünya ve Avrupa Voleybol Federasyonlarının izinleri doğrultusunda bu turnuvaların olimpiyatlara katılan 220 ülkeye ulaştırılmasının planlandığını açıkladı. Bu uluslararası yayın serüveninin ilk adımı ise bu hafta sonu başlayacak olan Alanya Kızılkule Kupası ile atılacak.

ALANYA DÜNYADA İKİNCİ "MÜKEMMELİYET MERKEZİ" OLUYOR

Dünya Voleybol Federasyonu (FIVB) yetkilileriyle İsviçre'nin Lozan kentinde gerçekleştirdikleri temaslara da değinen Açıkalın, tesisin donanımıyla dünyada eşsiz bir konuma ulaştığını söyledi. Tesisin denize sıfır, tamamen aydınlatmalı, sıfır karbon ayak izine sahip ve 12 ay açık modüler yapısıyla küresel ölçekte benzersiz olduğunu belirten Açıkalın, şu ifadeleri kullandı: "Bu muazzam altyapı sayesinde tesisimiz, 9-11 Haziran tarihleri arasında İsviçre'den gelecek heyet tarafından 'Mükemmeliyet Merkezi' ödülüne layık görülecek. Hollanda'nın Lahey (Den Haag) kentinden sonra dünyada bu unvanı kesinleşen ikinci şehir olmanın haklı gururunu yaşıyoruz."

ULUSLARARASI TAKVİMLE DÜNYA SAHNESİ ALANYA'YA TAŞINIYOR

Alanya'nın 2026 spor takvimi, 17-19 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek Bioderma Pro Beach Tour – Alanya Grand Slam International ile görkemli bir başlangıç yapacak. Bahar aylarının enerjisini, 9-11 Mayıs tarihlerindeki Alanya Kızılkule Cup International ile sürdürecek olan kent, Haziran ayında voleybol dünyasının zirvesine ev sahipliği yapacak. 5-7 Haziran’da gerçekleşecek CEV Plaj Voleybolu Uluslar Kupası Alanya Etabı’nın hemen ardından, 10-14 Haziran tarihlerinde Volleyball World Beach Pro Tour – Alanya Challenge ile dünya yıldızları kumun üzerine çıkacak. Bu yoğun tempo, aynı tarihlerde düzenlenecek Alanya Masters Dünya Kupası ile zirveye taşınacak. Yılın ikinci yarısında ise heyecan, 15-18 Ekim’deki Alanya Futures ve 5-8 Kasım tarihlerinde yapılması planlanan CEV Kulüpler Avrupa Kupası Finali ile devam edecek.

YAŞ GRUPLARI TÜRKİYE ŞAMPİYONALARI ALANYA'DA GERÇEKLEŞECEK

2026 takvimi yalnızca elit seviyedeki turnuvalarla sınırlı kalmayacak. Türk voleybolunun altyapısına ve gelişimine büyük katkı sağlayacak ulusal organizasyonlar da Alanya'da gerçekleştirilecek. Farklı yaş gruplarındaki sporculara üst düzey rekabet ortamı sunacak olan şampiyonaların tarihleri ise şöyle belirlendi:

• 14-16 Ağustos 2026: TVF U20 Kulüpler Türkiye Şampiyonası

• 14-16 Ağustos 2026: Türkiye Büyükler (Pro Açık) Kulüpler Türkiye Şampiyonası

• 4–6 Eylül 2026: TVF U16 Kulüpler Türkiye Şampiyonası

HALKA AÇIK TURNUVALARLA YIL BOYU KESİNTİSİZ SPOR ATMOSFERİ

Plaj voleybolunun daha geniş kitlelere yayılması ve toplumun spora katılımının artırılması amacıyla 2026 yılı boyunca her ay "Alanya Beach Volleyball Series" (Alanya Plaj Voleybolu Serisi) düzenlenecek. Farklı seviyelerdeki tüm katılımcılara açık olacak şekilde planlanan ve kentte 12 ay boyunca canlı bir spor atmosferi oluşturacak.

MÜKEMMELİYET MERKEZİ ÜNVANI VE DÜNYA ŞAMPİYONALARI HEDEFİ

Alanya’da oluşturulan bu yoğun organizasyon takvimi, önümüzdeki yıllarda hayata geçirilmesi planlanan daha büyük hedefler için temel oluşturuyor. Bu vizyon doğrultusunda Alanya, uluslararası alandaki gücünü perçinlemek adına 2027 U21 Beach Volleyball Dünya Şampiyonası ve 2028 U18 Beach Volleyball Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için resmi başvurularını gerçekleştirdi ve süreç FIVB tarafından değerlendirmeye alındı.

Ayrıca Alanya’nın dünya plaj voleybolu için önemli ve resmi bir merkez olma hedefini tescilleyecek olan FIVB Center of Excellence (Mükemmeliyet Merkezi) unvanı başvurusu da onaylanma aşamasına geldi. Resmi imza sürecinin 10-14 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan "Volleyball World Beach Pro Tour – Alanya Challenge" organizasyonu sırasında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Tüm bu adımlarla Alanya'nın organizasyon gücünün ve tesis altyapısının uluslararası düzeyde kalıcı bir marka haline gelmesi amaçlanıyor.