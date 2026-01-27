YENİ Alanya'nın edindiği bilgilere göre Galatasaray, Corendon Alanyaspor ile 3 milyon Euro bonservis bedeli + Ahmet Kutucu karşılığında büyük ölçüde anlaşma sağladı. Taraflar arasında son detayların görüşüldüğü, pürüzlerin giderilmesi halinde transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanacağı belirtildi. Maestro'nun adı son günlerde Fenerbahçe cephesiyle de sıkça anılırken, Galatasaray yönetiminin hızlı ve kararlı adımı dengeleri değiştirdi. Sarı-kırmızılılar, rakibine transferde net bir çalım atarak oyuncuyu kadrosuna katmaya çok yaklaştı. Alanyaspor formasıyla bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Maestro; fizik gücü, oyun disiplini ve iki yönlü oyunu ile teknik heyetin uzun süredir listesinde yer alıyordu. Galatasaray cephesinde Maestro’nun, orta sahaya tempo ve sertlik kazandırması bekleniyor. Mazlume GÖKTAŞ
Alanyasporlu Maestro, Galatasaray yolunda...
Galatasaray yönetimi, Lemina transferinde olduğu gibi bir kez daha taraftarın nabzını tuttu, mesajı aldı ve düğmeye bastı. Sarı-kırmızılılar, bir süredir adı Fenerbahçe ile de anılan Corendon Alanyaspor'un başarılı orta saha oyuncusu Maestro için kritik bir hamle yaptı. Transferde artık sona gelindi
Muhabir: Mazlume Göktaş
