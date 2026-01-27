Alanya’nın Sugözü Mahallesi Muhtarı Hasan Uysal, mahalledeki elektrik altyapısında ciddi sorunlar yaşandığını ifade etti. Mahallenin büyük bir kısmının yeni hatlarla donatıldığını ancak bazı bölgelerde lambaların dahi yanmadığını belirten Uysal, özellikle yukarı kesimlerde yaşayan vatandaşların zor durumda kaldığını söyledi. Elektrik hatlarındaki yetersizlik nedeniyle klima çalıştırıldığında tüm cihazların durduğunu dile getiren Uysal, “Bu sorunun mutlaka çözülmesi gerekiyor. Tüm vatandaşlar aynı haklara sahip olmalı ve eşit şekilde bu hizmetlerden faydalanmalı” dedi.

‘YUKARI KESİMLERDEKİ İNSANLAR EZİYET ÇEKİYOR’

Alanya’nın Sugözü Mahallesi Muhtarı Hasan Uysal, “Mahallemizin büyük bir kısmı yeni hatlarla donatıldı ancak yapılmayan yerlerde lambalar yanmıyor. Klima çalıştığında tüm cihazlar duruyor. Bunu yetkililere söylüyoruz fakat yetkililer bunun bir yatırım meselesi olduğunu ifade ediyor. Bunun mutlaka çözülmesi gerekiyor. Tüm vatandaşlar aynı haklara sahip olmalı ve eşit şekilde bu hizmetlerden faydalanmalı. Yukarı kesimlerdeki insanlar adeta eziyet çekiyor. Acilen direklerin yükü hafifletilmeli, düşük voltajlı trafolar güçlendirilmeli ve buradaki elektrik hatları kontrol edilmeli. İnsanlar çok mağdur. Yazın sıcakta klimalarını çalıştıramıyorlar, kışın ise soğukta kalıyorlar. Bu durumu yetkililere duyurmak istiyorum” dedi.