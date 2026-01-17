CORENDON Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'de ikinci yarı perdesini yarın akşam oynayacağı kritik Fenerbahçe maçı ile açıyor. Turuncu-yeşilli takım, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını bugün yapacağı son antrenmanla tamamlayacak. Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilecek çalışmanın ardından, Alanyasporlu oyuncular kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.

MOTİVASYON ÜST SEVİYEDE

Takımda maç öncesi motivasyonun yüksek olduğu öğrenildi. Teknik heyet, hafta boyunca özellikle koordinasyon, taktik disiplin ve geçiş oyunları üzerinde dururken, futbolcuların istekli görüntüsü dikkat çekti. Zorlu mücadele öncesinde takımın mental olarak da maça hazır olduğu ifade ediliyor. Alanyaspor taraftarının karşılaşmaya yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Tribünlerin büyük oranda dolacağı öngörülen mücadelede, turuncu-yeşilli taraftarlar 90 dakika boyunca takımlarına tam destek vermeye hazırlanıyor. HEDEF

SAHADA DİRENÇLİ FUTBOL

Corendon Alanyaspor, lig ikincisi Fenerbahçe karşısında dirençli, mücadeleci ve cesur bir futbol ortaya koymayı amaçlıyor. Turuncu-yeşilli ekip, taraftarının desteğiyle sahadan istediği sonucu alarak haftayı moralli kapatmak istiyor. Oba Stadyumu'nda oluşacak atmosferin, Alanyaspor’un en büyük gücü olması bekleniyor.