Alanya'da Güzelbağ Mahallesi, bugün meydana gelen korkunç bir yangın haberiyle sarsıldı. Ramazan Özen’e ait müstakil evden yükselen duman ve alevler, bölgede paniğe neden oldu.

SOBADAN SIÇRAYAN KIVILCIM ŞÜPHESİ

Trajik olayın ilk incelemelerine göre, yangının evin ısıtılmasında kullanılan sobadan kaynaklandığı üzerinde duruluyor. Alevlerin evi sardığını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerle mücadele ederek yangını kontrol altına aldı. Söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından eve giren ekipler acı tabloyla karşılaştı. Evde bulunan 71 yaşındaki Ramazan Özen’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Talihsiz adamın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için morga kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.