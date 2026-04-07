Alanya’da hafta sonu planı yapan taraftarın en çok aradığı konu da bu: “Alanyaspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” Yanıt net ama maçın hikayesi, iki takımın formu ve eksikler nedeniyle şimdiden büyüyor.

Bir de şu var: Bu maç, sadece 3 puan değil, Alanyaspor’un ligdeki konumu ve şehirdeki futbol havası için de önemli. Tribün doluluğu, esnafın hareketi, hafta sonu trafiği… Hepsi birbirine bağlı.

ALANYASPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN

Alanyaspor - Trabzonspor maçı 11 Nisan 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma Trendyol Süper Lig’in 29. hafta programında yer alıyor.

7 Nisan 2026 tarihi için internette dolaşan “bugün maç var mı” sorusu Alanya’da sık soruluyor. Ancak güncel fikstür bilgisine göre iki takımın 7 Nisan’da bir randevusu bulunmuyor.

ALANYASPOR TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA

Alanyaspor - Trabzonspor maçı saat 17:00’de başlayacak. Maç saati özellikle şehir dışından gelecek taraftarlar için ulaşım planını doğrudan etkiliyor.

Oba Stadyumu çevresinde maç günü yoğunluk yaşanması bekleniyor. Alanya’da yaşayanlar için “maç saati 17:00” detayı, hem sıcaklık hem de akşam programı açısından da belirleyici oluyor.

ALANYASPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA

Alanyaspor - Trabzonspor maçı Bein Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Evde izlemek isteyen taraftarların en çok aradığı “Alanyaspor Trabzonspor hangi kanalda” sorusunun yanıtı bu.

Alanya’da kahvehaneler ve spor kafeler de bu tür büyük maçlarda doluyor. Yayın bilgisi netleşince, işletmelerin de hazırlığı erken başlıyor.

MAÇ NEREDE OYNANACAK

Karşılaşma Alanya Oba Stadyumu’nda oynanacak. Alanyaspor’un iç saha atmosferi, özellikle üst sıraları kovalayan takımlara karşı ekstra önem taşıyor.

Stadyumun konumu nedeniyle maç günleri bölgede park ve ulaşım konusu gündeme geliyor. Taraftarın erken gelmesi, hem girişlerdeki yoğunluğu hem de çevredeki sıkışıklığı azaltıyor.

ALANYASPOR TRABZONSPOR BİLET FİYATLARI VE BİLET NASIL ALINIR

Maç biletleri için güncel satış ve kategori bilgileri bilet satış kanallarında takip ediliyor. Taraftarın en pratik araması genelde “Alanyaspor Trabzonspor maç biletleri” şeklinde.

Alanya’da bu maçın biletine ilgi olmasının bir nedeni de rakibin ligde üst sıralarda yer alması. Bir diğer neden ise Alanyaspor’un sahasında sürpriz sonuçlara açık bir takım görüntüsü vermesi.

Şunu da söyleyelim: Son dakika bilet arayan çok oluyor.

SÜPER LİG PUAN DURUMU: ALANYASPOR VE TRABZONSPOR KAÇINCI SIRADA

Verilen puan durumuna göre Trabzonspor 3. sırada ve 20 maçta 39 puana sahip. Alanyaspor ise 10. sırada, 19 maçta 22 puanda görünüyor.

Bu tablo, maçın iki farklı hedefi olan takımı karşı karşıya getirdiğini gösteriyor. Trabzonspor zirve yarışında kalmak isterken, Alanyaspor orta sıralarda daha rahat bir çizgiye çıkmak için iç sahada puan arıyor.

Alanya cephesinde puan hesabı basit: İç sahada alınacak her puan, sezonun kalan bölümünde psikolojik rahatlık sağlıyor. Trabzonspor açısından ise deplasmanda kayıp, üst sıralardaki dengeyi etkileyebilir.

ALANYASPOR’DA EKSİKLER KİMLER

Güncel listede Alanyaspor’da Ianis Hagi (sarı kart cezalısı) ve Maestro (sarı-kırmızı kart cezalısı) öne çıkan eksikler arasında. Ayrıca Bedirhan Özyurt, Enes Keskin, İzzet Çelik, Yusuf Özdemir ve Buluthan Bulut (çapraz bağ yırtığı) bilgileri de eksikler hanesinde yer alıyor.

Bu kadar çok isim yazınca taraftarın morali ister istemez etkileniyor. Özellikle yaratıcı oyuncu profillerindeki eksikler, Alanyaspor’un hücum planını doğrudan değiştirebilir.

Alanyaspor’un 4 Nisan 2026’da Gaziantep FK deplasmanında yaşadığı bir başka kritik gelişme de var: Rumen futbolcu Ianis Hagi 38. dakikada sakatlanıp oyundan çıkmış ve yerini İbrahim Kaya almıştı. Bu detay, maçın hazırlık sürecinde “Hagi’nin durumu” başlığını Alanya gündeminin üst sıralarına taşıdı.

TRABZONSPOR’DA EKSİKLER KİMLER

Trabzonspor’da Boran Başkan (spor mahkeme cezalısı), Stefan Savic (alt baldır sakatlığı) ve Edin Visca (ayak kırığı) eksikler arasında listeleniyor. Deplasman planı yapılırken bu tür eksikler, oyun kurgusunu ve rotasyonu etkiliyor.

Özellikle Savic ve Visca gibi isimlerin yokluğu, Trabzonspor’un hem savunma dengesini hem de hücum çeşitliliğini etkileyebilecek türden. Alanyaspor’un da bu boşluklara göre bir maç planı kurması bekleniyor.

TRABZONSPOR’UN SON MAÇ SONUCU

Trabzonspor, 3 Nisan 2026’da Eyüpspor deplasmanında 1-0 mağlup oldu. Bu sonuç, Alanya deplasmanı öncesi “reaksiyon maçı” beklentisini artırıyor.

Büyük takımlar, böyle yenilgilerden sonra genelde daha sert bir oyunla döner. Alanyaspor’un iç sahada tempoyu ne kadar kontrol edeceği, maçın kilit sorularından biri olacak.

ALANYASPOR TRABZONSPOR REKABETİNDE SON DURUM

Alanyaspor ile Trabzonspor, Süper Lig tarihinde 20 kez karşılaştı. Bu maçların 8’ini Alanyaspor, 6’sını Trabzonspor kazandı ve 5 maç berabere bitti.

İlk yarıdaki maçın 1-1 bitmiş olması, bu eşleşmede dengenin kolay bozulmadığını hatırlatıyor. Alanyaspor’un tarihsel üstünlüğü ise Alanya tribünlerine ekstra özgüven veriyor.

Bir parantez: İstatistikler güzel ama sahada başka bir maç oynanıyor.

ALANYASPOR İÇİN BU MAÇ NE ANLAMA GELİYOR

Alanyaspor açısından Trabzonspor maçı, ligde 10. sıradaki konumu güçlendirme ve iç sahada taraftarı yeniden yakalama fırsatı. Üstelik rakibin 3. sırada olması, alınacak sonucun değerini otomatik olarak artırıyor.

Alanya’da futbolun şehir gündemini değiştirdiği haftalar olur; bu maç da onlardan biri olmaya aday. Turizm sezonuna yaklaşırken hafta sonu hareketliliği artıyor, maç günü stadyum çevresindeki esnaf da bu yoğunluğu yakından izliyor.

TRABZONSPOR CEPHESİNDE HEDEF NE

Trabzonspor 39 puanla 3. sırada yer alıyor ve üst sıralardaki yarışta puan kaybına tahammül azalıyor. Alanya deplasmanı, hem moral hem de puan tablosu açısından kritik viraj.

Teknik direktör Fatih Tekke’nin geçmişte Alanyaspor maçları sonrası yaptığı “3 puanın ne kadar değerli” vurgusu, bu tür deplasmanların Trabzonspor için neden önemli görüldüğünü anlatıyor. Bu maçta da benzer bir ciddiyetle sahaya çıkmaları sürpriz olmayacak.

ALANYA’DA MAÇ GÜNÜ BEKLENTİSİ: TRİBÜN, ULAŞIM, ATMOSFER

Alanya’da taraftarın beklentisi net: Oba Stadyumu’nda baskılı başlangıç ve mümkünse erken gol. Eksikler nedeniyle kadro seçenekleri daralsa da iç saha enerjisi, maçın gidişatını etkileyebiliyor.

Maça gidecekler için en kritik konu, stadyuma varış saatini iyi ayarlamak. 17:00 başlama saati, şehir içinde günün en hareketli dilimlerinden birine denk gelebiliyor; erken çıkmak rahat ettirir.

ALANYASPOR TRABZONSPOR MAÇI ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

Bu maç öncesi Alanya’da öne çıkan başlıklar şunlar:

Maç 11 Nisan 2026

Cumartesi 17:00'de ve Bein Sports 1'de - Alanyaspor'da Ianis Hagi ve Maestro cezalı; ayrıca listede çok sayıda eksik var - Trabzonspor, Eyüpspor deplasmanında 1-0 kaybetti ve reaksiyon arıyor - İki takımın Süper Lig geçmişinde 20 maçta Alanyaspor 8-6 önde, ilk yarı maçı 1-1 bitti Maç sonrası skor, gol atanlar ve teknik direktör açıklamaları gibi detaylar oynandıktan sonra netleşecek. Şimdilik Alanya'nın gündemi, 11 Nisan'daki bu 90 dakikaya kilitlenmiş durumda.