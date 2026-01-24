TRENDYOL Süper Lig'de 4 maçlık yenilmezlik serisi Fenerbahçe karşısında sona eren Corendon Alanyaspor, ligin ikinci yarısına istediği başlangıcı yapamamıştı. Turuncu-yeşilli ekip, bu maçı geride bırakıp yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Ligin 19. hafta mücadelesinde düdüğü, deneyimli FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler çalacak. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, iki ekip adına da büyük önem taşırken, karşılaşmanın temposunun yüksek olması bekleniyor.

ALANYASPOR BUGÜN YOLCU

Corendon Alanyaspor, hafta boyunca teknik direktör João Pereira yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanlarla Rize deplasmanının hazırlıklarını tamamladı. Taktik ağırlıklı çalışmalar yapan turuncu-yeşilli ekipte, futbolcuların hırslı ve istekli görüntüsü teknik heyetin yüzünü güldürdü. Ligde 21 puanla 10. sırada yer alan Alanyaspor, bu zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak alt sıralarla arasındaki puan farkını açmak istiyor. Ev sahibi Çaykur Rizespor ise 18 puanla 12. basamakta bulunuyor. Karadeniz temsilcisi, taraftarı önünde kazanarak alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.

DEPLASMANDA 3 PUAN HASRETİ

Sıralamayı doğrudan etkileyecek mücadelede Alanyaspor için alınacak 3 puan hayati önem taşıyor. Turuncu-yeşilli ekip, Rize deplasmanından galibiyetle dönerek hem moral bulmak hem de ligde yeniden çıkışa geçmek istiyor. En son ligin 4. haftasında Konyaspor deplasmanında galip gelen Alanyaspor, bu sezon başka deplasman galibiyeti elde edemedi. Dış sahada 9 maç oynayan Alanyaspor, bu maçlarda 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.