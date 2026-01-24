​Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Alanya Şube Başkanı Gökhan Sipahioğlu, Türkiye’nin demokrasi mücadelesinde sembolleşen isimlerin anıldığı 24–31 Ocak Adalet ve Demokrasi Haftası kapsamında kamuoyuna seslendi. Sipahioğlu, bu haftanın sadece bir anma değil, aynı zamanda Cumhuriyet mirasına sahip çıkma sorumluluğu olduğunu belirtti.

​"AĞIR BEDELLER ÖDENDİ"

​Açıklamasında Türkiye’nin aydınlanma yolunda verdiği kayıplara dikkat çeken Sipahioğlu, şu ifadeleri kullandı:

​"Uğur Mumcu, Muammer Aksoy, Bahriye Üçok, Metin Göktepe ve daha niceleri; bu topraklarda adaletin, laikliğin ve demokrasinin ne denli ağır bedeller ödenerek savunulduğunun simgeleridir. Bu tarihler, düşünce özgürlüğü uğruna yaşamını yitiren aydınlarımızın bıraktığı mirası hatırlama haftasıdır."

​"EGEMENLİK MİLLETİNDİR SÖZÜ TARİHSEL BİR SORUMLULUKTUR"

​Sipahioğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir” sözünün önemine değinerek, demokratik değerlerin aşındığı dönemlerde bu ilkeye sahip çıkmanın her zamankinden daha kritik olduğunu vurguladı.

​TAVİZSİZ CUMHURİYET VURGUSU

​ADD Alanya Şubesi olarak çağdaş Türkiye idealinden vazgeçmeyeceklerini belirten Sipahioğlu, mesajını şu kararlılıkla noktaladı:

​Cumhuriyetin temel niteliklerinden ve laiklikten asla taviz verilmeyecek.

​Tam bağımsızlık ve demokratik hukuk düzeni savunulmaya devam edecek.

​Aydınlanma mücadelesinde yitirilen tüm değerlerin cesareti rehber alınacak.

​Başkan Sipahioğlu, açıklamasını "Başta Muammer Aksoy ve Uğur Mumcu olmak üzere tüm devrim şehitlerimizi şükran, saygı ve özlemle anıyoruz" diyerek tamamladı.