OBA Stadyumu'nda Reşat Onur Coşkunses'in yöneteceği kritik müsabakaya temsilcimiz Corendon Alanyaspor, kalede Victor, savunmada Hadergjonaj, Aliti, Lima, Ümit Akdağ, orta alanda Makouta, Enes Keskin, Janvier, hücumda Meschack, Hwang ve ileri uçta da Mounie ilk 11'i ile başlayacak.

Konuk ekip Gençlerbirliği ise sahaya, Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Koita, Göktan Gürpüz, Varesanovic, Metehan Mimaroğlu ve Traore ilk 11'i ile başlayacak. Cemali AYDINOĞLU