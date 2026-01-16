Kış bastırdı, Alanya’daki acil servislerde grip ve benzeri enfeksiyon şikâyetleri zirve yaptı. Vatandaş aynı belirtilerle hastaneye koşuyor.

ACİL SERVİSLERDE AYNI TABLO

Alanya’da son haftalarda acil servisler aynı şikâyetlerle doluyor. Ateş, halsizlik, boğaz ağrısı, kas ağrısı ve öksürük… Günün her saatinde acillere başvuran vatandaşların büyük bölümünde tablo neredeyse aynı. Sağlık çalışanları, özellikle akşam saatlerinde yoğunluğun daha da arttığını söylüyor. Bazı hastalar sabah işe gitmeye çalışmış, bazıları çocuğunu okula bırakıp gelmiş. Bekleme salonunda herkes birbirine bakıyor, aynı cümleler dönüyor.

VAKALAR ALANYA’DA YÜKSELİŞTE

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Bayındır, Alanya’da grip ve grip benzeri enfeksiyonlarda belirgin bir artış yaşandığını belirterek, bu durumun doğrudan sağlık kuruluşlarına yansıdığını ifade ediyor. Bayındır, “Son haftalarda hem polikliniklere hem de acil servislere gribal şikâyetlerle yapılan başvurularda ciddi bir artış görüyoruz. Özellikle ateş, halsizlik, kas ve boğaz ağrısı ön planda” bilgisini paylaşıyor. Alanya gibi nüfus hareketliliği yüksek, kalabalık yaşam alanlarının yoğun olduğu ilçelerde virüsün daha hızlı yayıldığına dikkat çekiliyor.

YAŞLILAR VE KRONİK HASTALAR DAHA RİSKLİ

Grip enfeksiyonunun bazı gruplarda daha ağır seyrettiğini vurgulayan Prof. Dr. Bayındır, 65 yaş üzeri bireyler, kronik hastalığı olanlar, bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler, hamileler ve sağlık çalışanları için uyarıda bulunuyor. Bu gruplarda grip, sadece birkaç gün süren bir rahatsızlıkla sınırlı kalmayabiliyor. Akciğer enfeksiyonları ve diğer komplikasyonlar riski artırıyor. Alanya’da yaşlı nüfusun yoğun olduğu mahallelerde bu risk daha da belirgin.

GÜNLÜK HAYATTA ALINACAK BASİT ÖNLEMLER

Gripten korunmada basit ama etkili önlemler hâlâ en güçlü savunma. Uzmanlara göre;

Ellerin sık sık ve doğru şekilde yıkanması

Öksürürken ve hapşırırken ağız ve burnun kapatılması

Belirti varsa kalabalık ortamlardan uzak durulması

Mümkünse evde istirahat edilmesi

Bu önlemler, özellikle Alanya’da bulaş zincirinin kırılmasında kritik rol oynuyor. Bir de şu var… Kimse hastayken işe gitmek istemiyor ama gitmek zorunda kalan çok kişi var.

BU BELİRTİLER VARSA GECİKMEYİN

Prof. Dr. Yaşar Bayındır, gribal şikâyetlerin birkaç gün içinde gerilememesi durumunda mutlaka hekime başvurulması gerektiğini vurguluyor. Özellikle yüksek ateşin düşmemesi, şiddetli halsizlik ve nefes darlığı gibi belirtiler, mutlaka tıbbi değerlendirme gerektiriyor. Bu yaklaşım, hem kişinin kendi sağlığı hem de acil servislerin doğru kullanımı açısından önem taşıyor.