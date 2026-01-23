Teknik direktör Joao Pereira yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı. Ardından pas ve dar alan organizasyonlarına geçen turuncu-yeşilli ekip, idmanın temposunu bir hayli yüksek tuttu.

KAZANAN TURUNCU TAKIM

Antrenmanın ikinci bölümünde taktik ağırlıklı bir çalışma yapan Alanyaspor, Rizespor maçının provasını yaptı. Günün çalışması, antrenman amaçlı oynanan çift kale maçla sona erdi. Mücadelede turuncu takımın ortaya koyduğu istekli futbol dikkat çekti. Yüksek tempoda geçen çift kale maçta turuncu takım, sahadan galip ayrıldı. Teknik heyetin oyuncularla yakından ilgilendiği çalışmada, mücadele gücü ve hırs ön plana çıktı. İkinci yarının ilk deplasman maçına çıkacak olan Corendon Alanyaspor, Rize deplasmanında kazanarak çıkış yakalamak istiyor. Turuncu-yeşilli ekipte morallerin yüksek olduğu gözlenirken, hazırlıkların bugün devam edeceği öğrenildi.