ARA transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, yeni sezonun planlamasını da eş zamanlı olarak yürütüyor. Sarı-lacivertli yönetim, yaz transfer dönemi öncesi kadroyu güçlendirmek adına somut adımlar atmaya başladı. beIN Sports'un haberine göre Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor forması giyen Maestro ve Ümit Akdağ için resmi görüşmelere başladı. Sarı-lacivertli yöneticiler Ertan Torunoğulları ile Ömer Topbaş'ın, önceki akşam Alanya'ya gelerek temasları yüz yüze gerçekleştirdiği öğrenildi. İki kulüp cephesinin de görüşmeleri doğruladığı belirtildi. 22 yaşındaki Maestro, bu sezon Corendon Alanyaspor formasıyla 16 maçta görev alırken 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Aynı yaştaki stoper Ümit Akdağ ise 20 karşılaşmada forma giydi ve 1 gol, 2 asistle takımına katkı sağladı.
