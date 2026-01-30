Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelik, yiyecek ve içecek sektöründe uzun süredir tartışılan uygulamalara net bir sınır getirdi. Yapılan değişiklikle birlikte restoran, kafe, lokanta ve pastanelerde servis ücreti, masa ücreti, kuver ve benzeri adlar altında ilave ücret talep edilmesi yasaklandı.

FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLDİ

Düzenleme, Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nin 8’inci maddesinin altıncı fıkrasında yapılan değişiklikle hayata geçti. Buna göre işletmeler, tarife ve fiyat listesinde yer alan bedeller dışında tüketiciden herhangi bir ücret talep edemeyecek. Fiyat listesinde yer almayan bir bedelin farklı bir ad altında tahsil edilmesi de mümkün olmayacak.

EK ÜCRET DÖNEMİ SONA ERDİ

Yeni yönetmelik açık bir hükümle, lokanta, kafe, restoran, pastane ve benzeri yiyecek-içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde tüketiciden ilave servis, masa veya kuver bedeli istenemeyeceğini belirtiyor. Böylece özellikle son yıllarda sıkça karşılaşılan ve fatura üzerinde sürpriz kalemlere dönüşen uygulamalar sona ermiş oldu.

ALANYA’DA TURİZM VE GÜNLÜK HAYATI ETKİLEYECEK

Düzenlemenin Alanya gibi turizm yoğunluğu yüksek bölgelerde hem yerli halkı hem de kente gelen ziyaretçileri doğrudan etkilemesi bekleniyor. Özellikle sezon döneminde sıkça gündeme gelen kuver ve servis bedelleriyle ilgili şikâyetlerin azalması, işletmelerde ise fiyat listelerinin daha şeffaf hale gelmesi öngörülüyor.

Ticaret Bakanlığı’nın, yeni düzenlemeye uymayan işletmelere yönelik denetimlerini artırması beklenirken, tüketicilerin de fiyat listeleri dışında talep edilen ücretler konusunda daha güçlü bir yasal dayanağa sahip olduğu vurgulanıyor.